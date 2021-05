Chola PAT grimpe de 470% à Rs 243 cr

Les décaissements globaux au T4 FY 21 étaient à Rs 8 071 crore, contre Rs 5 663 au T4 FY 20, avec une croissance de 43%.

Cholamandalam Investment and Finance Company (Chola), la branche de services financiers du groupe Murugappa, a annoncé vendredi un bond de 470% de son bénéfice après impôt (PAT) à Rs 243 crore pour le quatrième trimestre de FY21, contre Rs 43 crore au trimestre correspondant du dernier exercice. Le revenu total de la société s’élevait à Rs 2,461 crore, contre Rs 2,151 crore, enregistrant une croissance de 14%.

Les décaissements globaux au T4 FY 21 étaient à Rs 8 071 crore, contre Rs 5 663 au T4 FY 20, avec une croissance de 43%.

L’activité de financement de véhicules a enregistré un volume de Rs 6 153 crore au T4FY21 contre Rs 4 703 crore au T4 FY20, enregistrant une croissance de 31%, a déclaré Chola dans un communiqué.

L’activité de prêt contre propriété (LAP) a déboursé 1 191 crore Rs au T4FY21, contre 589 crore Rs au T4FY20, enregistrant une croissance de 102%. L’activité de prêt à domicile a décaissé Rs 538 crore, contre Rs 271 crore, soit une croissance de 99%.

Les actifs sous gestion de Chola au 31 mars 2021, ont augmenté de 14% à Rs 76 529 crore, contre Rs 66 943 crore il y a un an, a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.