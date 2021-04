Chola rejoint le consortium pour les paiements de détail NUE

Chola opère à partir de 1 135 succursales à travers l’Inde avec des actifs sous gestion supérieurs à Rs 75 000 crore.

Cholamandalam Investment and Finance Company (Chola), la branche de services financiers de plus de Rs 38000 crore Murugappa Group, a annoncé mardi qu’elle avait rejoint le consortium – Vishwakarma Payments – qui a demandé une nouvelle licence d’entité parapluie (NUE) pour les paiements de détail du régulateur Reserve Bank of India (RBI).

FSS, Zoho, Zerodha, RazorPay, Ujjivan et Airpay font également partie du consortium Vishwakarma Payments. Souhaitant alimenter une économie de micro-paiements moins liquide et plus numérique, RBI a mis en place un cadre pour autoriser des entités parapluies pan-indiennes qui se concentreront sur les systèmes de paiement de détail.

L’infrastructure interopérable s’adressera aux banques et aux non-banques et permettra des cas d’utilisation innovants pour résoudre la diversité, la profondeur et la largeur des consommateurs et des petites entreprises en Inde. Le consortium prévoit de se concentrer sur la création d’une plate-forme agile pour des paiements numériques transparents. Chola opère à partir de 1 135 succursales à travers l’Inde avec des actifs sous gestion supérieurs à Rs 75 000 crore.

