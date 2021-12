Chollazo del día! Bici eléctrica MOMA por 1300€ menos en Fnac

Quizás lleves esperando el momento para comprar una bicicleta eléctrica, pero aún no has encontrado el modelo que te gusta o se adapte a tu presupuesto. En ese caso, ya puedes parar de buscar porque ahora es posible conseguir esta bicicleta eléctrica MOMA Bikes 20PRO de increíbles prestaciones con una oferta que no te vas a poder creer.

Se trata de una bicicleta que a pesar de sus dimensions, cuenta con un marco plegable, por lo que facilita mucho su almacenaje o la posibilidad de transportarla de un lado para otro. Una bici que está impulsada por un moteur de 250W y que ofrece cuatro niveles de asistencia al pedaleo adaptándose a cualquier recorrido y situación.

Recorre kilometros sin límite

Esta MOMA Bikes 20PRO tiene un cuadro de aluminium 7005 que hace que sea un modelo muy resistente y ligero, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 25 km/hy recorrer à 120 km con una sola carga, lo que le convierte en una de las bicicletas eléctricas con mayor autonomía. Par ello, cuenta con una batería de Ion-Litio de 48V y 13000 mAh integrada en el cuadro y que podemos extraer para poderla llevar a casa o subir al trabajo y ponerla a cargar sin tener que cargar con toda la bici.

En el manillar encontramos una pantalon LCD donde podemos consultar la velocidad, autonomía, nivel de asistencia, etc. Pero eso no es todo, puesto que también cuenta con un puerto USB intégré que nos permite cargar nuestro teléfono mientras vamos pedaleando, iluminación LED delantera y trasera, portaequipajes traseros, guardabarros, caballete, timbre, puños ergonómicos, cambio Shimano TX50 de siete velocidades, llantas de aluminio, etc.

Sin duda, una bicicleta eléctrica muy muy completa de gran calidad, ruedas de 20 pulgadas, un doble sistema de frenos de disco hidráulicos para asegurar la mejor distancia y tiempo de frenado ante situaciones de peligro y un distractño bastant. Las medidas de este modelo son 89 x 89 x 49 cm, tiene un peso de 23 kilogramos y sept reducidas a nada más que 80 x 77 x 41 cm cuando la plegamos.

Descuentazo por la bicicleta eléctrica MOMA 20PRO

Si hasta aquí te ha resultado un modelo atractivo e interesante, lo cierto es que cuando conozcas el precio te lo parecerá aún más. Oui que podemos encontrar esta bici MOMA en Fnac con un increíble descuento de 1300 euros. Si, a leído bien, esa es la cantidad que tendremos que pagar de menos por esta complete bicicleta eléctrica si realizamos el pedido mientras dure la promoción.

De esta forma, mientras que el precio oficial o de venta recomendado para la MOMA eBike 20PRO es de 2500 euros, ahora solo tenemos que pagar 1199,99 euros. Oportunidad única para conseguir una bicicleta eléctrica de la calidad y prestaciones que nos ofrece este modelo ya ese precio. Además, es posible recibir la bici en casa por un coste de únicamente 29,90 euros y en un plazo de entre cinco y diez días hábiles. Por lo tanto, si estás pensando que sea tu regalo para estas navidades, todavía estás a tiempo a hacer tu pedido y tener la bici en casa a tiempo.