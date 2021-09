Chollazo para esta tele Sony de 50″ avec Google TV, ahorra 180€!

En el momento de elegir un modelo, la mayoría de personas suelen fijarse en el tamaño, resolución de la pantalla y por supuesto, el precio. Sin embargo, hay algo en lo que cada vez más personas se fijan para poder vivir la mejor experiencia de uso posible, su sistema operativo. Al final, el acceso a determinadas aplicaciones y juegos, así como a los ajustes y configuración del televisor son a través del propio sistema.

Android et Google TV

En esta ocasión, esta Smart TV Sony KD50X81J es un modelo con Android TV et intègre Google TV, por lo que nos abre un increíble abanico de posibilidades. Esto significa que vamos a poder echar mano de assistance de Google para solicitar al televisor que reproduzca nuestros contenidos favoristos con un simple mensaje de voz.

Además, esto hace que también sea una Smart TV compatible avec Chromecast, por lo que es posible enviar to do tipo de contenidos desde nuestro móvil o tablet a esta Smart TV Sony con el simple hecho de pulsar un botón. Todo eso, sin olvidar que es posible instalar en nuestro televisor todas las aplicaciones y juegos available in the Google Play Store de la manera más rápida y sencilla posible.

Un televisor que cuenta con tecnología TRILUMINOS de Sony, que junto a su processador X1 es capaz de reproducir una amplia gama de colores, así como analizar y procesar los datos of cada imagen para hacer que los colores se muestren mucho más naturales y precisos. Colores que además, vamos a poder ver a la perfección desde cualquier ángulo gracias a su panel Grand angle X, capaz de controlar la retroiluminación y garantizar la mejor calidad de color desde cualquier sitio donde estemos sentados.

La pantalla de esta Sony KD50X81J ofrece une résolution 4K UHD, es compatible avec HDR y est equipada con la technologie X-Motion Clarity que permite disfrutar de escenas en movimiento de una manera más fluida y optimizada.

Smart TV Sony KD50X81J avec 20% de réduction

Un téléviseur complet avec un prix officiel de 899,99 euros et un prix intéressant avec un résultat intéressant. Concretamente, el gigante de las compras online ha aplicado un 20% de suite, lo que supone un ahorro de algo más de 180 euros en su compra.

Por lo tanto, el precio final en oferta para esta Smart TV Sony KD50X81J es de 719 euros, cantidad que podemos pagar en el momento de hacer el pedido, o bien elegir el sistema de financiación ofrecido por Amazon y que permite pagar en 24 cuotas de 33,03 euros. Eso si, de esta forma tendremos que soportar ciertos intereses. El plazo de entrega es de tan solo uno o dos días hábiles e incluye los gastos de envío gratis.