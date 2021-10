Chollazo por este potente portátil Lenovo Yoga que es un cañón

Un equipo que combina la portabilidad versátil con la mejor productividad gracias al gran rendimiento que nos ofrece. Para ello, está equipado con un potente hardware que hace que la experiencia de uso sea inmejorable.

Matériel incroyable que ofrece un potente rendimiento

Este portátil Lenovo Yoga 7i cuenta en su interior avec un processeur Intel Core i7 de última generación acompañado de nada más y nada menos que 16 Go de mémoire RAM DDR4 tu es une unité SSD de 512 Go de capacidad para guardar todo lo que queramos en nuestro equipo y poder acceder a todos nuestros archivos de la forma plus rapide posible.

Un modèle avec pantalla de 14 pulgadas multitáctil tipo IPS que ofrece une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et brillant de 300 nits. Completa el equipamiento de este increíble y potente portátil una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics, dos altavoces estéreo de 2W Dolby Atmos, teclado retroiluminado y un apartado de conectividad muy completo con WiFi 6, Bluetooth 5.0, 2 puertos 3.2 y Thunderbolt, USB Jack de 3,5 mm. Cuenta también con lector de huellas dactilares y tapa de privacidad para la webcam.

El sistema operativo encargado de gestionar todo este potente hardware del Lenovo Yoga 7 no es otro que la version Pro de Windows 10. Además, hay que decir que es un portátil con una batterie intégrée de 7100 mAh de capacidad capaz de otorgarle una autonomía más que suficiente para poder trabajar toda una jornada sin tener que depender de un enchufe.

Las dimensions de este ordenador portátil Lenovo Yoga 7i de 14 pulgadas son 32,04 cm de ancho, 21,46 cm de profundo, un grosor de 1,77 cm y un peso de 1,43 kilogramos. El modelo en oferta es en color gris y dispone de una bisagra de 360 ​​degrés que permite pasar de modo ordenador a modo tablet de la manera más rápida y cómoda posible.

Pero esto no es todo, ya que este portátil Lenovo utiliza la innovación de la intelligence artificielle para optimizar nuestro tiempo y esfuerzo, así como un sistema de refrigeración inteligente que optimiza su rendimiento y evita cualquier tipo de sobrecalentamiento.

Descuentazo por el portátil Lenovo Yoga 7i

El precio oficial para este ordenador portátil Lenovo Yoga 7i es de 1349 euros, pero gracias a la oferta que encontramos en estos momentsos en PcComponentes, es posible conseguirlo con un descuento del 14%. Esto supone un ahorro de 200 euros en su compra si realizamos el pedido mientras dure la oferta.

Una oferta que además, incluye los gastos de envío gratis dentro de la península y que ofrece un plazo de entrega de tan solo un día hábil. Es decir, si realizamos el pedido a tiempo para que sea enviado en el mismo día, podremos recibirlo en el siguiente día hábil sin ningún coste adicional.