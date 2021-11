Chollazo ! Tablette Huawei en oferta y con varios accesorios de regalo

Aunque los smartphones de hoy en día cuentan con pantallas de grandes dimensions, todavía hay muchas tareas que se hacen de manera mucho más cómoda en una tablet. Oui que a día de hoy, las tablet se han convertido en los dispositivos más utilizados para ver series o películas allá donde vayamos o incluso llegan a sustituir a los ordenadores portátiles en algunos casos. Si estás pensando comprar un modelo con el que poder disfrutar de todo tipo de contenidos con una gran calidad de imagen y que se pueda convertir en tu herramienta de trabajo cuando sales de casa, ahora tienes la oportunidad de conseguir esta tablette Huawei de gran tamaño y un potente hardware en oferta.

Se trata de la Huawei MatePad 11, un modelo con pantalla de 11 pulgadas que ofrece una increíble résolution de 2,5K, une tasa de refresco de 120 Hz y compatible avec el Huawei M-Crayon para poder realizar tareas que requieran de gran precisión. Una pantalla capaz de ofrecer una experiencia de visualización muy fluida y una gama de colores muy amplia, DCI-P3. Tampoco podemos olvidar que es un modelo que ha obtenido doble certificación TÜV Rheiland, por lo que reduire al máximo posible la famosa luz azul para evitar la fatiga visual.

Grand pantalla et énorme rendu

Bajo el capó de esta tablet de grandes dimensions se aloja un potente procesador de Qualcomm que está acompañado de nada más y nada menos que de 6 Go de mémoire RAM que nos permiten realizar todo tipo de tareas y multitarea con total fluidz y rapidez. Para el almacenamiento de archivos y poder instalar todo tipo de aplicaciones y juegos, esta tablet Huawei MatePad 11 cuenta con una mémoire ROM de 128 Go.

Entre el resto de funciones con las que cuenta este modelo, hay que destacar la que permite abrir hasta 4 applications y tener todas ellas visibles en pantalla a la vez en modo multipantalla. También hay que destacar que cuenta con un sistema de sonido compuesto por cuatro altavoces y cuatro canales para ofrecer una gran experiencia de sonido con graves potentes y un sonido muy claro y nítido. Esto es gracias a que están optimizados por la famosa compañía Harmon Kardon.

Gracias a su elevada tasa de refresco, esta Huawei MatePad 11 es una tablet ideal para aquellos a los que the gusta disfrutar de sus títulos favoritos allá donde vayan. Además, es un modelo que cuenta con una batería de gran capacidad que ofrece una autonomía de à 12 heures d’utilisation con una sola carga.

Offre pour la tablette Huawei MatePad 11

Esta completísima Huawei MatePad 11 es compatible también con WiFi 6 and tiene un precio oficial o of venta recomendado of 499 euros. Sin embargo, ahora la podemos encontrar con un 10% de descuento en Amazon, por lo que podemos horrible 50 euros en su compra y además recibiremos una funda con teclado incluido, ratón y el M-Pencil de Huawei, todo por el mismo precio.

La oferta incluye los gastos de envío gratis y un plazo de entrega de tan solo tres días hábiles, salvo para los clientses Amazon Prime, que pueden beneficiarse de entrega en tan solo un día.