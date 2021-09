Chollazos en portátiles para la vuelta al cole por menos de 500€

Posiblemente, mientras estabas preparando todo lo que necesitas para la vuelta al cole, te hayas dado cuenta que vas a necesitar comprar un ordenador portátil. Quizás vas a tener que teletrabajar algunos días desde casa o lo necesitas para que tus hijos puedan hacer las tareas, conectarse a la plataforma del cole, buscar información para sus trabajos, etc. De cualquier forma, ahora tienes la oportunidad de algunidad interesantes un un precio increíble.

Si lo que buscas es un portátil que te permita realizar todo este tipo de tareas diarias al mejor precio, ahora es posible conseguir ciertos modelos con descuento y por debajo de 500 euros. Equipos de primeras marcas con total garantía a precio realmente asequible gracias a las ofertas que encontramos a día de hoy en sitios como el propio Amazon.

Portátiles en oferta a muy buen precio

Lenovo IdeaPad 3

Il s’agit d’un port d’équipement du célèbre fabricant Lenovo avec un panneau de 14 résolutions FullHD qui est impulsé par un processeur Intel Core i3 et 8 Go de RAM. Está equipado con un disco o unidad de estado sólido SSD de 512 GB, tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics y es uno de los portátiles que cuentan con sistema operativo Windows 10 S. Su precio recomendado es de 549,99 euros, pero ahora podemos comprarlo en oferta por 499,99€.

Huawei MateBook D15

Ordenador portátil Huawei con pantalla de 15,6 pulgadas y resolución FullHD et un cuerpo super delgado. En su intérieur avec un processeur Intel Core i3 et 8 Go de mémoire RAM qui permettent la multitarification sans problème. Además, tiene un SSD de 256 GB para guardar todos nuestros archivos, tarjeta gráfica Intel UHD 620 y sistema operativo Windows 10 Home. Su precio oficial es de 549 euros, pero ahora está de oferta a un precio de 449 euros.

Teclast F7Plus

Este Teclast F7Plus es un equipo de 14,1 pulgadas con pantalla IPS et une résolution 1920x 1080 pixels qui est impulsado por un processeur Intel Gemini Lake Refresh N4120 y 8 GB de memoria RAM. En el apartado de almacenamiento, este potente equipo cuenta con un SSD de 256 GB. Su precio oficial es de 531,68 euros, pero ahora cuenta con un gran descuento del 35% que permite comprarlo por seul 345,39 euros. Sin duda, uno de los portátiles más económicos con esta configuración.

Médion Akoya E15303

Este Medio Akoya E15303 es uno de los portátiles más interesantes a este precio. Ensemble d’un modèle de 15,6 pièces avec un boîtier en aluminium élégant et résistant qui dispose d’un pantalon avec résolution FullHD. Un équipement impulsé par un processeur AMD Ryzen 5 et 8 Go de mémoire RAM avec plus d’espace avec un SSD de 256 Go. Un modelo que ofrece un excelente apartado de sonido y cuyo precio oficial es de 639 euros, aunque ahora podemos comprarlo a un precio rebajado de 469 euros.