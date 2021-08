Chollo ! Auriculaires Sony WFXB700B avec 58%

in

Más que nada porque el gigante de las ventas online ha lanzado una oferta para que puedas Acheter le Sony WFXB700B avec un taux de 48% para que te ahorres casi 90 euros en su compra. Eso si, como te hemos dicho, estamos ante una promoción de Amazon con unidades limitadas. Por lo que si quieres comprarte estos auriculares bluetooth de Sony con una rebaja de altura, no dejes escapar esta oportunidad única.

Unos auriculares TWS que no decepcionan

Para empezar, estos auriculares son muy ligeros, por lo que no notarás ni que los llevas puestos. Además, los Sony WFXB700B présume de certification IPX4, lo que garantiza que puedas usarlos sin problema sin que el agua o el sudor sean un problema, haciendo que sean unos cascos perfectos para entrenar sin ningún tipo de preocupación. Y qué decir de sus puntas de silicone de diferentes tamaños. Un élément que se adapter a tu pabellón auditivo para que puedas escuchar música mientras practicas todo tipo de deporte sin que tengas que pensar en si se van a caer mientras entrenas.

Como no podía ser de otra manera en un dispositivo de estas características, estos auriculares ofrecen connexion bluetooth. De esta manera, podrás emparejarlos con tu teléfono móvil en pocos segundos para disfrutar de tus canciones preferidas sin cables de por medio. Y ojo, que también presumen de micrófono. Gracias a este elemento podrás contestar cualquier llamada pulsando un botón, por lo que no tendrás que sacar tu teléfono para nada. ¡Más cómodo, impossible!

Une autonomie sorprendente

Décir que les Sony WFXB700B son une des meilleures alternatives aux AirPods Pro de Apple. Para ello presumen de un paisaje acústico fuera de toda duda para que disfrutes de un sonido claro y nítido. Cabe destacar que este modelo en particular présume de tecnología Extra Bass, por lo que los bajos no te van a decepcionar en absoluto, ya que los sonidos graves sonarán más profundos que nunca. Por otro lado, no podemos olvidarnos de los diafragmas de estos auriculares. Con un diámetro de 12 mm, y que permiten aumentar su respuesta en frecuencia en los graves

Y qué decir de la batería de estos auriculares Sony de oferta en Amazon, Decir que este modelo presume de hasta 18 horas de música ininterrumpida gracias la funda de transporte, que hace las veces de batería externa. Te a olvidado de cargar tus auriculares? Tranquilo, que los Sony WFXB700B cuentan con un completeo sistema de carga rápida para que, en tan solo 10 minutos, tengas hasta 1 horas de reproducción.

La guinda del pastel la pone el hecho de que los Sony WFXB700B integran un botón dedicado para que puedas activar Amazon Alexa, Google Assistant o Siri de la forma plus cómoda. Sácale el máximo partido a tu asistente de voz!