Chollo brutal por unos auriculares Bose a mitad de precio en Fnac

Si estás cansado de tener que sufrir los cables cuando decides escuchar la música que tienes en tu teléfono, está claro que ha llegado para ti el momento de comprarte unos auriculares inalámbricos. Si desseas disfrutar de una gran calidad de sonido, te recomendamos que no dejes pasar este modelo Bose a un precio nunca il visto antes en Fnac.

El accesorio del que estamos hablando es tipo diadème, por lo que entre otras cosas vas a conseguir una excelente comodidad al utilizarlo incluso si son muchas horas las que los llevas puesto. Esto se logra debido a una excelente ergonomía en la que mucho tiene que ver unas almohadillas de espuma para cada uno de los elementos de sonido, entre algunas de sus virtudes está la de no tener efecto recuerdo. Por cierto, estéticamente hablando este es un producto bastante llamativo tanto por sus líneas como por el couleur rose oro que tienen. Por cierto, creemos que es bastante importante que este es un modelo que se puede plegar lo que siempre es positivo para llevarlo de un lado a otro cuando no los utilizas.

En lo que tiene que ver con la comunicación con la fuente de sonido, hay que decir que la tecnología inalámbrica que integran es Bluetooth. Esto, entre otras cosas, te asegura que no vas a tener problema alguno a la hora de combinarlos tanto con teléfonos móviles como con ordenadores portátiles (y esto es así independientemente del sistema operativo utilizado). Por lo tanto, no vas a tener duda alguna que siempre vas a poder sacar partido a estos Bose Quietcomfort 35 II… siendo así incluso cuando no tienes batería ya que también dispone de conexión física tipo Jack de 3,5 millimètres. Muy completo en este apartado el producto del que hablamos.

La oferta por estos Bose

Nunca antes habíamos visto estos auriculares al precio que están ahora mismo en la tienda online Fnac. La promoción existante te permite paiement unique 194,97 euros, una cifra realmente baja ya que lo normal seria gastarse 394,99€. Es decir, que cuentan menos de la mitad del precio que tienen habitualmente, lo que claramente es una excelente ganga que debes aprovechar. Sin más, te dejamos el enlace para que realices la compra con total fiabilidad y existiendo la posibilidad de poder ir a recoger a tienda estos auriculares Bose -por si tienes pensado utilizarlo como regalos estas navidades-.

Plus de détails

Uno de los importantes es que la calidad de sonido que vas a lograr con todo tipo de contenidos es excelente, ya que incluye unos controladores de sonido de muy buen acabado y que tienen unas dimensionses lo suficientemente grandes para disfrutar de un volumen potente sin sufrir distorsión alguna. Aparte, también disponen estos Bose Quietcomfort 35 II de annulation activa de ruido, lo que significa que si así lo décide absolutamente nada de lo que ocurre a tu alrededor te molestará cuando estés escuchando la canción que más te gusta.

Finalmente debes conocer que este es un modelo que, aparte de ofrecer estos cascos carga rápida, te permite disfrutar de una autonomía de hasta 20 heures sin tener que recurrir a un enchufe. De lo mejor del mercado. Además, también disponen de micrófono para poder utilizar los auriculares como manos libres y diferentes botones para controlar las reproducciones sin tener que sacar el teléfono o el tablet del bolsillo o en la mochila.