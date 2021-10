Chollo con envío gratis en Worten por una pulsera deportiva Garmin

Los amantes del deporte suelen buscar siempre une forma de conocer si están mejorando sus prestaciones cuando llevan un tiempo entrenando, y una de las mejores formas qu’existen in the actualidad es llevar siempre encima una smartband. Ahora una de Garmin que resulta perfecta para este cometido la puedes conseguir con una gran oferta en Worten.

El accesorio del que hablamos está perfectamente preparado para ser un gran compañero cuando practicas deporte, independientemente del que sea. Esto se debe por un lado a que resulta muy cómodo de llevar puesto, ya que su correa de silicona se adapta a la perfección a cualquier usuario y su peso de 25 grammes hace prácticamente inapréciable que lo lleves puesto. Además, su protección es excelente ya que pas le afecta ni el agua ni el polvo, lo que quiere decir que puedes llevarlo sin miedo cuando estás corriendo por la playa o al ducharte después de entrenar en el gimnasio.

Otro buen detalle que vas a encontrar en esta pulsera Garmin Vivofit 4 es que no le falta una pantalon en la que vas a poder ver bastante información respecto a tus entrenamientos (como por ejemplo la velocidad media que has llevado al montar en bici o correr e, incluso, avisos de llegada de notificaciones al teléfono con el que está sincronizada). Aparte, también incluye un pequeño boton justo debajo del panel que te permite ejecutar acciones de forma directa y sencilla, algo que resulta esencial cuando estás haciendo un deporte donde no puedes parar para obtener la mayor précision posible al manipular la pulsera inteligente.

Buena oferta de compra en Worten

En la tienda online que mencionamos ahora mismo puedes conseguir este producto pagando únicamente 68,57 euros, uno de los precios más bajos que hemos visto jamás por esta smartband. Aparte, existe el buen detalle si décide aprovechar la oferta de la que hablamos y que evita que tengas que pagar nada por los gastos de envío. Te dejamos el enlacer que debes utilizar para conseguir el modelo acabado en color negro y que incluye una correa con cierre tipo hebilla que es todo un seguro de vida para ahora de no tener problema alguno con aperturas inesperadas. Es el siguiente :

Opciones positivas de esta Garmin

Para empezar, debes saber que la sincronización con el teléfono que tengas, independientemente del sistema operativo que utilice, se realiza de forma muy sencilla ya que para ello simplemente hay que ejecutar la aplicación que puedes descargar de forma gratuita para iOS et Android y realizar el proceso que se indica en ella… algo que te llevará como mucho cinco minutos. Además, es important mencionar que dentro de las funciones que vas a poder aprovechar de esta Garmin Vivofit 4 está el poder reconocer la calidad del sueño en tu día a día o el darle uso como alarme par las mañanas.

Para finalizar, hay que destacar la excelente autonomía que vas a poder disfrutar al utilizar esta pulsera inteligente, ya que con una carga completa podrás llegar a los 28 jours d’utilisation habituelle sin tener ningún tipo de restricción tanto en el deporte que prácticas cómo al aprovechar la pantalla integrada. Lo cierto, es que, teniendo en cuenta la gran calidad que tiene este accesorio la oferta qu’existe ahora mismo en Worten es de las que no se deben dejar pasar.