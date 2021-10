Chollo en MediaMarkt por un portátil Lenovo Yoga bestial

Si ha llegado el momento de renovar tu viejo ordenador y estás pensando comprar un portátil, lo primero que tienes que pensar antes de elegir un modelo u otro es el uso que le vas a dar. Si quieres un equipo para trabajar al máximo rendimiento allá donde estés, entonces lo mejor será hacerse con un equipo potente que nos ofrezca la mejor experiencia de uso. Oui que el hecho de tener que esperar más tiempo de lo normal en nuestras tareas diarias, hace que perdamos mucho tiempo a lo largo del día. Si lo que quieres es trabajar en las mejores condiciones posibles entonces este portatif Lenovo Yoga Slim 7 puede ser tu mejor aliado. Además, ahora podemos conseguirlo en oferta con un intéressant descuento.

El modelo en oferta cuenta con una configuración que, sobre el papel, no no defraudará en cualquier tarea que ejecutemos en él. Además, nos permitirá tener varias ventanas de diferentes aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin que esto suponga un grave problema en su rendimiento.

Énorme puissance et rendu

Para ello, este portátil Lenovo Yoga Slim 7 est équipé d’un processeur puissant Intel Core i7-1165G7 de última generación acompañado de nada más y nada menos que de 16 Go de mémoire RAM. Para el almacenamiento interno de todos nuestros archivos y programas, así como para la instalación del sistema operativo, cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de 1 To, por lo que el espacio no será un problema. Además, ofrecer altas velocidades de lectura, escritura y transferencia de datos, por lo que ayudará a acelerar aún más este potente equipo.

Completa la configuración de este portátil Lenovo Yoga una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe y el sistema operativo Windows 10 Professionnel de 64 bits, que es el encargado de gestionar todo este hardware. La pantalla con la que cuenta este modelo es de 14 résolutions avec résolution UHD 4K, por lo que podremos disfrutar de una calidad de imagen excepcional.

A nivel de conectividad, este portátil Lenovo Yoga Slim 7 es compatible con Wi-Fi 6, por lo que ofrece altas velocidades de transmisión, mejora la eficiencia y minimiza la congestión de la red cuando está siendo utilizada por varios dispositivos a la vez. Por otro lado, hay que destacar que se trata de un modelo bastante ligero, ya que tiene un peso de tan en solo 1,36 kilogramme, por lo que nos permite llevarlo cómodamente de un lado para otro. Eso sí, siempre es recomendable hacer uso de un maletín o bolsa de transporte para portátiles de 14 pulgadas que nos ayude a protegerlo de cualquier golpe o caída.

Portatif Lenovo Yoga Slim 7 en service

El precio oficial o de venta recomendado para este modelo con la configuración que acabamos de mencionar es of 1699 euros, pero tal y como adelantábamos, ahora es posible conseguirlo con un interesante ahorro. Esto es gracias a la oferta que encontramos en estos momentsos en MediaMarkt, donde ha sido rebajado 200 euros.

La oferta incluye los gastos de envío gratis y un plazo de entrega de entre uno y cuatro días hábiles, aunque también podemos elegir la opción de recogida en tienda si tenemos una cerca de casa o del trabajo que tenga available ise modelo.