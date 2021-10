Chollo por este robot aspirateur Roborock y… deja ya de barrer!

El modelo en cuestión es el Roborock S6 Pure un modelo con navegación láser de gran precisión que es capaz de mapear todo nuestro hogar y planificar la limpieza como más nos convenga según las estancias. Además, es un modelo que tambien friega y que está equipado con un tanque de gran capacidad.

Muy buen resultado de limpieza

Su sistema de mapeo cuenta con un telémetro láser de alta precisión capaz de mapear todo el suelo de nuestra casa con una increíble precisión para que no se quede sin limpiar ni un solo rincón. Esto, junto con el completeo de sensores que le permiten identificar todo tipo de obstáculos a su paso, este robot aspirador Roborock S6 Pure es capaz of realizar una limpieza lo plus eficiente posible.

El hecho de que sea un robot aspirateur con control desde su propia app, hace que podamos trazar todo tipo de barreras desde el móvil. Es decir, podremos configurar la limpieza para que deje alguna habitación sin limpiar. Los sensores con los que está equipado este modelo también le permiten evitar todo tipo de peligros como escaleras o balcones para evitar cualquier tipo de caída.

Para calcular la ruta más eficiente y realizar una limpieza lo más rápida posible, este Roborock S6 Pure está equipado con potentes processeurs de cuatro núcleos de 32 bits similares a los que se utilizan en los teléfonos móviles para que calcule la ruta más eficiente posible en casa una de las habitaciones de la casa.

También es posible programar la hora a la que queremos que realice la limpieza diaria desde la app en el móvil y es un robot aspirador compatible con los asistentes de voz, por lo que podremos pedirle que empiece a limpiar con un simple commando de voz. Su autonomía es de aproximadamente dos horas y media, tiempo más que suficiente para realizar la limpieza de un peso de unos 150 mètres carrés.

Descuento pour le robot aspirateur Roborock S6 Pure

Sus dimensionses son 35 x 35 x 9,65 cm, tiene un peso de 3,2 kilogramos y su precio oficial es de 445 euros. Ahora bien, gracias a la oferta que encontramos ahora mismo en PcComponentes, es posible conseguir este robot aspirador Roborock S6 Pure a un precio de tan seul 379 euros, ya que se le ha aplicado un descuento de casi el 15%.

La oferta incluye los gastos de envío gratis, siempre y cuando sean dentro de la península y es un modelo en stock, por lo que el plazo de entrega es de tan solo un día hábil.