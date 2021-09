Chollo por una tele Hisense de 65″ avec todo: HDR, Dolby y más

in

El modelo que está promoción en la tienda PcComponentes es el Hisense 65A7100F, un equipo que tiene como uno de sus grandes atractivos contar con un panel LED de 64,5 poulgadas. Unas dimensions bastante impresionantes y que resultan perfectas para no perderte nada tanto de las películas que más te gustan como de los eventos deportivos en directo. Con resolución 4K, como no puede ser de otra forma, también es compatible con HDR10+, lo que te permite disfrutar de un alto rango dinámico en los colores. Vamos, que por calidad de imagen no debes tener dudas a la hora de hacerte con este producto.

Y, lo bueno, es que ahora mismo solamente tienes que payer 599 euros pour tenir la Smart TV en cas. Una cifra de lo más sensata teniendo en cuenta lo que hemos comentado hasta ahora que aseguran una muy buena calidad a la hora de ver la tele. Sin tener que pagar nada por los gastos de envío, lo que es un excelente detalle, te dejamos el enlace que debes utilizar para realizar la compra de este equipo que tiene unas dimensionses sorprendentes teniendo en cuenta su tamaño de pantalla: 1.448 x 834 x 290 millimètres incluyendo su base.

Algunas cosas importantes de esta tele Hisense

Para empezar, debes saber que no le falta sistema operativo en su interior que te permite instalar una gran cantidad de aplicaciones entre las que se encuentran las propias de los servicios de video en streaming más utilizados en la actualidad (como puede ser Netflix). El nombre de este desarrollo es VIDAA y, si será mejor que hay en el mercado, sí que resulta bastante competencee. Por cierto, en el apartado del sonido este es un modelo que cuenta con altavoces estéreo que permiten llegar a una potencia de 20 W, y no le falta compatibilidad con diferentes estándares como por ejemplo Dolby o DTS a este televisor.

Buena conectividad, cumple con todo

Debes saber que este es un modelo que dispone de las opciones inalámbricas que son imprescindibles hoy en día, ya que encontrarás tanto Bluetooth côme Wifi pour accéder à Internet (algo que también puedes conseguir mediante el uso del cable debido a que tiene puerto Ethernet). Aparte, otras posibilidades que vas a encontrar en esta tele Hisense 65A7100F son très ports HDMI; salida de audio óptico digital -ideal está para utilizar barras de sonido avanzadas-; e, incluso, USB para poder utilizar dispositivos de almacenamiento externo donde tengas almacenados vídeos de diferentes resoluciones.

Con todo lo dicho hasta ahora y teniendo en cuenta que este es un modelo que cuenta con tecnologías que permiten optimizar el uso de contenidos como por ejemplo los juegos o el visualizar eventos deportivos en directo (fútbol o baloncesto), creemos que la oferta existente si deseas hacerte con una tele de pantalla grande es de la que no debes dejar escapar ya que no le falta de nada a este modelo. Por cierto, si eres de los que tienen télévision connectée en la pared, este dispositivo no te va a dar problemas ya que ofrece compatibilidad completa con el estándar VESA.