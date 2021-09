Cholo Simeone, le deuxième meilleur entraîneur de la Ligue des champions

17/09/2021 à 10h30 CEST

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid Cholo Simeone est le deuxième meilleur entraîneur de la Ligue des champions depuis ses débuts en tant que premier entraîneur de l’équipe matelas: il compte 41 victoires en 79 matchs. Seul Pep Guardiola, avec un total de 56 victoires entre son passage au Bayern et son actuel à Manchester City, a un record supérieur.

L’Argentin, qui a pris les rênes de l’Atlético de Madrid en décembre 2011, est devenu la référence des supporters en matière sportive et émotionnelle : sa capacité de leadership et l’impact de son idée ont structuré la philosophie du club madrilène.. De sa main sont nés deux titres de Liga, une Copa del Rey et deux Ligue Europa, ainsi que deux finales de Ligue des Champions.

41 – Depuis la première saison de Diego Pablo Simeone 🇦🇷 en tant qu’entraîneur de la @LigadeCampeones (2013-14), l’Argentin a remporté 41 de ses 79 matches dans la compétition. Le seul entraîneur avec le plus de victoires dans cette période de la compétition est Pep Guardiola 🇪🇸 (56). Agression. pic.twitter.com/6DvtO1KIbl – OptaJose (@OptaJose) 15 septembre 2021

L’ancienne équipe du Racing sera aux commandes du projet sportif pendant une décennie à la fin de l’année. Jusqu’à présent, il a dirigé un total de 532 matches officiels avec un bilan de 320 victoires, 123 nuls et seulement 89 défaites, ce qui représente une efficacité de 60%.. L’Atlético de Madrid a vécu et continue de vivre l’une des meilleures étapes de son histoire avec Cholo Simeone à la barre.

La première Ligue des Champions, la grande obsession de l’Atlético

Les rojiblancos affrontent l’édition 2021/22 avec l’intention de figurer à nouveau parmi les meilleures équipes d’Europe. Gagner le titre est devenu pratiquement une obsession après trois finales perdues, dont deux avec Cholo Simeone. En 1984, il est tombé au tie-break contre le Bayern et en 2014 et 2016, déjà avec Simeone sur le banc, contre le Real Madrid..

L’équipe de la capitale est la deuxième équipe sans titres qui a perdu le plus de fois une finale de Ligue des Champions avec un total de trois (1974, 2014 et 2016). Seul Benfica, avec cinq (1963, 1965, 1968, 1988 et 1990), le dépasse. TC’est aussi le septième qui a perdu le plus de finales de tous les clubs derrière la Juventus (7), Benfica (5), le Bayern (5), l’AC Milan (4), Barcelone (3) et le Real Madrid (3).