Chômage : le taux de chômage atteint son plus haut niveau en 4 mois en décembre

Même avant le début de la troisième vague de Covid, potentiellement dominée par la variante Omicron du virus, le taux de chômage du pays a grimpé en flèche, reflétant l’incapacité d’une économie qui se redresse lentement à répondre à la demande croissante d’emplois.

Le taux de chômage en Inde a atteint un sommet en quatre mois de 7,91 % en décembre, selon le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE). La troisième vague de la pandémie pourrait maintenant aggraver un peu la situation. Espérons que, puisqu’il n’y a aucune probabilité de verrouillage massif cette fois-ci – un niveau de vaccination assez élevé de la population semble réduire la gravité de la pandémie – l’augmentation imminente du chômage pourrait être moins forte.

Selon les données du CMIE, les zones urbaines et rurales ont contribué à la hausse du taux de chômage en décembre. Le taux de chômage dans toute l’Inde était plus élevé en août à 8,32 %, mais le taux de chômage au cours des trois mois suivants était plus faible – à 6,86 % en septembre, 7,75 % en octobre et 7 % en novembre.

« L’économie est incapable de générer des emplois adéquats pour ceux qui le recherchent. Le taux d’activité du marché du travail a connu une forte augmentation en décembre. La population active a augmenté de 8,5 millions, mais l’emploi n’a augmenté que de moins de 4 millions. Cela a fait augmenter le taux de chômage », a déclaré Mahesh Vyas, directeur général et PDG de CMIE.

L’emploi global avait augmenté de 1,4 million en novembre pour atteindre 402,1 millions en octobre. En octobre, l’emploi global du pays a diminué de 5,5 millions à 400,8 millions par rapport au mois précédent.

Selon les dernières données mensuelles du CMIE, la faiblesse des emplois urbains est également restée inchangée en décembre. Le chômage dans les zones urbaines a augmenté en décembre pour atteindre un plus haut sur quatre mois à 9,3 % contre 8,62 % en septembre, 7,38 % en octobre et 8,21 % en novembre.

Le taux de chômage rural, cependant, était à un sommet de deux mois en décembre à 7,28 % contre 6,44 % en novembre. En août, le taux de chômage rural était de 7,64 %, il est tombé à 6,06 % en septembre mais est remonté à 7,91 % en octobre.

