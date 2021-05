Chômage urbain à 17,88 %, taux rural en baisse de 9,58 %

Le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, a déclaré que la baisse du taux de chômage rural était due au fait que le taux de participation à la population active rurale (LFPR) avait chuté.

Le taux de chômage dans les zones urbaines s’est établi à un taux inquiétant de 17,88% pour la semaine terminée le 30 mai. Le taux a augmenté pour la septième semaine consécutive et de 47 points de base (pb) au cours de la semaine précédente. Bien que le pire soit encore à venir, le jury ne sait toujours pas si le taux atteindra le plus haut niveau jamais atteint de 27,1% vu au lendemain du verrouillage de l’année dernière.

Selon les données compilées par le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), le taux de chômage global est toutefois tombé à 12,15% pour la semaine terminée le 30 mai contre 14,73 % la semaine précédente. Cela est en grande partie dû à une baisse de près de 400 points de base du taux de chômage rural à 9,58 % pour la semaine sous revue, contre 13,51 % pour la semaine terminée le 23 mai.

Le taux de chômage urbain a augmenté de près de 1,5 fois depuis que la deuxième vague de la pandémie a commencé à ravager le pays en avril. Quant à la semaine terminée le 4 avril, le taux de chômage global était de 8,16%, le taux de chômage urbain était de 7,21% et le taux de chômage rural était de 8,58%.

Le directeur général et chef de la direction de CMIE, Mahesh Vyas, a déclaré que la baisse du taux de chômage rural était due à la baisse du taux de participation de la main-d’œuvre rurale (LFPR). « Moins de gens y cherchent un emploi (dans les zones rurales). Mais la pression sur l’emploi continue dans l’Inde urbaine », a-t-il déclaré.

L’expert du marché du travail et professeur XLRI KR Shyam Sundar a déclaré que plus que le chômage, la baisse du LFPR devrait inquiéter car les gens se retirent du marché du travail plutôt que de chercher un emploi qui peut être attribué à la peur d’être infecté. Ainsi, s’attaquer à Covid-19 pourrait améliorer les performances du marché du travail ainsi que les politiques de relance sectorielle, a-t-il déclaré.

Le taux d’activité est une proportion spécifique à l’âge entre les personnes qui travaillent ou recherchent activement un emploi et la population totale dans le groupe d’âge actif, généralement 15 ans et plus. Le taux de chômage est un rapport entre les personnes qui n’ont pas actuellement d’emploi mais qui en recherchent activement un et la population active totale.

Ashwini Deshpande, directeur du Centre de données et d’analyse économiques (CEDA) de l’Université d’Ashoka, a déclaré que la hausse du taux de chômage urbain doit être due aux fermetures qui ont entraîné l’arrêt de toutes les usines et activités de construction.

« Par exemple, à Delhi, le verrouillage se terminerait bientôt sept semaines. Tous les paris quotidiens seraient sans travail, plusieurs des ouvriers d’usine et de construction (ceux qui sont en ville) pourraient se déclarer au chômage. De plus, les fournisseurs de services comme les plombiers, les électriciens ou les travailleurs de secteurs fermés pour une période prolongée comme les salons de beauté, les centres commerciaux, les cinémas, les aides de magasin, etc. », a déclaré Deshpande.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.