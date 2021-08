Chômage: Urban Maharashtra a été le plus touché en avril-septembre de l’année dernière

Selon le dernier rapport annuel du PLFS (juillet 2019-juin 2020), le taux de chômage en Inde était de 8,8% pour 2019-20, comme en 2018-19, sur la base de la méthode CWS.

Le Maharashtra urbain a été le plus touché par la pandémie en termes de perte d’emploi. Le taux de chômage dans les zones urbaines de l’État industrialisé était de 35,6% et 22,6%, respectivement, au cours des trimestres avril-juin et juillet-septembre de l’année dernière à 35,6% et 22,6%, bien supérieur aux moyennes nationales de 20,9%. et 13,3%.

Selon le rapport trimestriel de juillet-septembre 2020 de l’enquête périodique sur la population active (PLFS), qui estime les indicateurs de la population active dans le statut hebdomadaire actuel (CWS) pour les seules zones urbaines, Jharkhand avait le deuxième taux de chômage le plus élevé des deux trimestres depuis le début de la pandémie à 32 % et 19,8 %, respectivement.

Le CWS saisit le statut d’activité d’une personne au cours de la semaine précédant la date de l’enquête et, par conséquent, les personnes sont classées comme chômeurs si elles n’ont pas eu de travail rémunéré même pendant une heure un jour de la semaine précédente et cherchaient ou étaient disponibles pour travailler .

Le Kerala arrive en troisième position avec un taux de chômage de 27,3% sur la période avril-juin 2020 et de 18,9% sur la période juillet-septembre 2020. Le Jammu-et-Cachemire avait le quatrième taux de chômage le plus élevé à 17,4% au cours de la période juillet-septembre de l’année dernière, suivi par Odisha et Telengana à 16,5% et 15,4%, respectivement.

Selon le dernier rapport trimestriel du PLFS, qui est le huitième de la série publiée par le ministère des statistiques et de la mise en œuvre des programmes (MoSPI), Delhi avait le taux de chômage le plus bas en avril-juin 2020 et juillet-septembre 2020 à 10,5% et 4,5. %, respectivement.

Au cours de la période juillet-septembre de l’année dernière, le taux de chômage des hommes et des femmes est tombé à 12,6 % et 15,8 %, respectivement, contre 20,8 % et 21,2 % au trimestre précédent. Au cours de la période juillet-septembre 2019, le taux de chômage des hommes était de 8 % et celui des femmes de 9,7 %.

Selon le rapport, le taux de participation au marché du travail (LFPR), qui est défini comme le pourcentage de la population active, s’est amélioré au cours du trimestre juillet-septembre de l’année dernière à 37% pour tous les âges, contre 35,9% dans le passé immédiat. trimestre, mais inférieur aux 37,5% enregistrés sur la période janvier-mars 2020.

La ration de population active (RPT), définie comme le pourcentage de travailleurs dans la population, s’est également améliorée à 32,1% en juillet-septembre 2020 contre 28,4% au cours de la période avril-juin de l’année dernière. Il était de 34,1% au cours de la période janvier-mars de l’année dernière.

Le rapport PLFS trimestriel est différent du rapport annuel PLFS. L’enquête PLFS annuelle couvre à la fois les zones urbaines et rurales et donne des estimations des indicateurs de la main-d’œuvre à la fois selon la méthode CWS et la méthode du statut habituel (US). La méthode américaine n’enregistre comme chômeurs que les personnes qui n’avaient pas eu de travail rémunéré pendant une période importante au cours des 365 jours précédant la date de l’enquête et qui cherchaient ou étaient disponibles pour travailler.

