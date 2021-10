Chon Zepeda affronte Josué Vargas ce samedi à New York

Le qualifié mondial, José « Chon » Zepeda, visera la victoire numéro 35 de sa carrière samedi prochain, lorsqu’il affrontera le Portoricain Josué « Prodigy » Vargas au Hulu Theater du légendaire Madison Square Garden de New York, avec le WBC Silver Super. Championnat du monde des poids légers et tête d’affiche d’une fonction Top Rank et Zanfer.

Zepeda (34-2-0, 26 ko) a remporté quatre combats depuis qu’il a disputé le Championnat du monde WBC des super-légers contre José Carlos Ramírez, contre qui il a perdu par décision majoritaire, en février 2019.

Son rival, le « Prodigy » Vargas (19-1-0, 9 ko’s) est un combattant gaucher qui était en phase de qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, et il n’est pas invaincu car la seule défaite qui figure sur son record, c’était par disqualification, à son septième combat professionnel, pour coup dans le dos.

Zepeda, 32 ans, et Vargas, 23 ans, joueront au Madison Square Garden de New York, un combat qui s’attend à beaucoup d’action, dans un duel de stratégies et de grand rythme.

Dans son combat le plus récent, le « Chon » a défendu son titre de champion du monde d’argent pour la première fois, battant Henry Lundy aux points. Le titre a été obtenu en éliminant Ivan Baranchyk en 7 rounds, en octobre 2020, dans un combat qui a compté huit chutes, chaque combattant ayant visité la toile quatre fois.

Vargas, pour sa part, a battu Willie Shaw par décision unanime, dans le seul combat qu’il a fait cette année, en avril dernier en Floride.

Actuellement, Josh Taylor est le champion du monde unifié des super-légers, reconnu par les quatre organismes (WBC, WBA, IBF et WBO), et le vainqueur de ce concours peut être considéré comme le contestant dans les premiers mois de l’année prochaine.

Ce sera la première fois que « Chon » Zepeda se battra au Madison Square Garden, un site où « Prodigy » Vargas s’est déjà produit trois fois, en plus de cinq autres fois dans la région de New York, donc la grande communauté portoricaine dans ces terres, et leur participation constante à la place, seront des facteurs qui inciteront le public à soutenir Vargas.