Chon Zepeda affronte Josue Vargas samedi prochain

José « Chon » Zepeda, champion d’argent des super-légers WBC, défendra son titre contre Josue « The Prodigy » Vargas, né à Porto Rico et élevé dans le Bronx, le samedi 30 octobre prochain au Hulu Theater du Madison Square Garden de New York. .York.

Soutenant la carte, le KO portoricain Carlos « Purin » Caraballo affrontera l’ancien challenger pour le titre mondial Jonas Sultan des Philippines dans un match qui sera diffusé en direct sur ESPN + à partir de 22 h HE / 19 h HP.

Promu par Top Rank, les billets à partir de 30 $ sont en vente maintenant et peuvent être achetés en visitant Ticketmaster.com ou MSG.com. Tous les participants de plus de 12 ans doivent fournir une preuve de vaccination COVID-19.

Share