Choo-Choo Charles est un jeu d’horreur en monde ouvert qui a l’air sauvage

Si vous avez peur des araignées et des trains, vous n’auriez vraiment pas dû cliquer sur ce blog. Je vais vous donner une chance de partir maintenant, car ce nouveau jeu d’horreur qui sortira en 2022 va être trop pour vous et vos peurs.

Choo-Choo Charles est un prochain jeu d’horreur en monde ouvert où vous devez explorer une île via votre petit train jaune. Pendant que vous cherchez autour de l’île, rencontrez les habitants et trouvez des pièces pour améliorer votre train, vous devrez garder un œil sur Charles, un monstre géant du train-araignée qui a faim et veut manger votre chair. Et probablement votre train.

C’est un concept étrange pour un jeu vidéo, mais j’ai été immédiatement accroché par la bande-annonce que les développeurs ont publiée sur Twitter hier. Il semble que je ne sois pas seul. Au cours du week-end, la bande-annonce de Choo-Choo Charlie est devenue virale, des milliers de personnes la partageant et commentant à quel point elle avait l’air étrange, mais cool.

Et quel timing parfait pour sortir cette bande-annonce, étant donné que nous sommes en octobre après tout.

Voici comment les développeurs décrivent le jeu sur le téléchargement officiel de la bande-annonce sur YouTube :

« Dans Choo-Choo Charles, vous êtes chargé d’éradiquer un monstre connu par les locaux sous le nom de « Charles ». Personne ne sait d’où il vient, mais ils savent pourquoi ; manger la chair des humains chétifs. Vous avez un petit train jaune, avec une carte, une mitrailleuse montée et une collection exquise de têtes branlantes sur le tableau de bord. Vous utiliserez ce train pour vous déplacer d’un endroit à l’autre, pendant que vous accomplirez des missions pour les habitants de la ville ou que vous pillerez des restes de partout sur l’île. Au fil du temps, vous utiliserez vos restes pour améliorer la vitesse, l’armure et les dégâts de votre train. Vous développerez votre arsenal et (espérons-le) deviendrez une force imparable, prête à affronter le grand et puissant Charles.

Il convient de souligner que le nom du train et ses vibrations maléfiques me rappellent beaucoup un livre pour enfants, Charlie The Choo-Choo Train, écrit par le célèbre auteur Stephen King. Certaines personnes de Kotaku me disent que ce livre est très important pour la tradition globale de la Tour Sombre ou… quelque chose. Je ne sais pas. Ils ont commencé à parler de livres et j’étais encore trop occupé à regarder la bande-annonce de Choo-Choo Charles.

Choo-Choo Charles, le jeu de train effrayant et non le livre King du même nom, sortira l’année prochaine. Vous pouvez actuellement souhaiter le jeu sur Steam.