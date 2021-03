Chop entre Alonso et Hamilton dans les tests de Bahreïn

14/03/2021 On à 15:05 CET



Le dernier jour des essais de Formule 1 qui se déroulent à Bahreïn, on a pu voir une image que les fans de F1 n’avaient pas vue depuis longtemps.

Et est-ce que Fernando Alonso, a profité d’un de ses tours qu’il faisait sur le circuit de Bahreïn, au volant de son Alpine A521, pour dépasser Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes W12.

Les deux pilotes ont coïncidé sur la piste lors des tests de pré-saison que les équipes conduisent et si c’est vrai qu’Alonso était sur un tour rapide et Hamilton était sur un tour d’échauffement, l’Espagnol s’est retrouvé devant la voiture de l’Anglais et a profité de la ligne d’arrivée pour prendre de la vitesse et au freinage du premier virage, il a sorti la voiture de l’aspiration et a doublé la Mercedes.

Les équipes sont toujours en présaison mais la voiture de Fernando Alonso ne court pas mal à ce départ, réalisant de bons temps et pouvant rouler plusieurs minutes.

C’est l’action de Fernando qui passe Hamilton:

Dans la séance du matin ce dimanche, le pilote le plus rapide était le Mexicain Checo Pérez au volant de sa Red Bull.