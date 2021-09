Choquant! Crâne humain trouvé dans les bagages d’une femme à l’aéroport d’Indore ; savoir ce qui s’est passé ensuite

in

Après l’incident, la police a enregistré sa déclaration et l’a autorisée à partir. (PTI)

Une femme a été empêchée de monter à bord d’un vol à l’aéroport Devi Ahilyabai Holkar d’Indore après la découverte d’un crâne humain dans ses bagages, a annoncé mardi la police.

La femme résidait dans le district d’Ujjain et serait un chef religieux. Elle est venue à l’aéroport pour embarquer sur un vol à destination de Delhi, a informé le responsable du poste de police de l’aérodrome, Rahul Sharma.

Cependant, lorsque ses bagages ont été scannés à l’aéroport, le personnel de sécurité a été choqué de voir un crâne humain à l’intérieur. Lorsqu’ils ont interrogé la femme à ce sujet, elle a informé que le crâne était celui de son défunt gourou et qu’elle voulait l’immerger à Haridwar.

« La police a interrogé le Sadhvi. Elle a dit qu’il s’agissait de son défunt gourou et qu’elle était en route pour Haridwar pour l’immerger avec d’autres restes dans le Gange », a déclaré Sharma, ajoutant qu’elle n’était pas autorisée à monter à bord du vol.

Après l’incident, la police a enregistré sa déclaration et l’a autorisée à partir. Elle n’a pas été autorisée à monter à bord du vol car elle n’avait obtenu aucune autorisation de transporter un crâne humain ou d’autres dépouilles mortelles sur un vol.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.