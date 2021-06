Choqué par la mort de Gabriel Chachi, l’ami ‘streamer’ d’Ibai Llanos

Les réseaux sociaux pleurent la mort de l’un des streamers les plus populaires du moment. Gabriel Chachi, seulement 25 ans, est décédé dans les dernières heures d’une manière totalement inattendue. Dès que les réseaux sociaux ont appris ce qui s’était passé, des milliers de personnes ont pleuré sa perte à travers des messages offrant leurs condoléances et leurs encouragements à la famille du jeune homme.

Le célèbre youtubeur Ibai Llanos, un ami personnel du défunt, a lancé un rappel via Twitter dans lequel il demande que nous prenions tous soin de notre santé mentale. « Prenez toujours soin de votre santé mentale. Demandez de l’aide à votre entourage et rendez-vous chez un professionnel. Je sais qu’il est parfois difficile ou « gênant » de demander de l’aide et de parler de problèmes, mais il y a des moments où c’est absolument nécessaire. Prenez bien soin de vous », a-t-il écrit Plaines très excité.

Ce créateur de contenu, présent sur YouTube depuis des années et connu pour ses comptes où il postait des mèmes sur les réseaux, a collaboré avec de nombreux influenceurs et youtubeurs. C’est pourquoi il y a eu de nombreuses publications de collègues et d’amis qui ont pleuré sa perte, mais le premier à sonner l’alarme que quelque chose pourrait se passer était sa petite amie, Hanabie.

« Littéralement, je vis la plus grande angoisse de ma vie. Je ne comprends rien, rien ne me va. Je ne sais pas quoi faire, j’ai peur », a-t-il tweeté tôt mardi matin. “Je ne veux pas m’endormir, car je sais que je vais rêver qu’il apparaisse et quand je me réveillerai, je me sentirai horriblement mal”, a-t-il écrit.

Gabriel Chachi Il a acquis beaucoup de notoriété sur les réseaux sociaux, avec un compte Instagram qui compte plus de 50 000 followers et en direct sur Twitch où il a rassemblé plus de 25 000 followers.

Les réactions sur les réseaux sociaux n’ont fait que croître ces dernières heures, notamment pour réitérer la nécessité d’aller en thérapie et chez des spécialistes lorsqu’ils présentent des symptômes de problèmes de santé mentale.