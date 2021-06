Chosen: Un retour en arrière sur la quête du titre des Cleveland Cavaliers depuis 46 ans

Salut. Bienvenue dans Chosen, une édition long métrage de la série Rewinder de Secret Base, dans laquelle nous choisissons un moment emblématique de l’histoire du sport, puis remontons le temps pour expliquer tout le récit et le contexte précédents qui vous aideront à apprécier la magie d’assister à ce moment .

Dans ce cas, nous nous concentrons sur les dernières secondes du match 7 de la finale NBA 2016, avec les Cleveland Cavaliers sur le point de vaincre les Golden State Warriors pour remporter le premier championnat des 46 ans d’histoire de la franchise. Ce serait le premier titre de Cleveland en quelconque sport professionnel majeur depuis que les Browns ont remporté le championnat de la NFL en 1964.

La fin triomphale d’une sécheresse QUE longue était trop pour un simple épisode de Rewinder. Nous avons donc fait ce que n’importe quel groupe de vidéastes agités séparés par une pandémie mondiale ferait : nous avons fait un film. Au cours d’environ deux heures, divisées en trois parties, nous allons vous dire à quel point la quête du titre de 46 ans des Cavs a été longue et tortueuse, et comment les leçons malheureuses de ces époques précédentes aident à comprendre ce qu’il a fallu pour atteindre le sommet de la montagne en 2016.

Chapitre 1 (19 juin 2021)

Nous commençons par Kyrie Irving, le meneur de jeu superstar qui a pris un tir important dans les dernières secondes du match 7. Les Cavs ont acquis Irving parce qu’ils ont poursuivi un choix de repêchage, l’une des subventions les plus généreuses que la NBA offre aux franchises ayant besoin de sauvetage ou , selon votre point de vue, la manière plutôt froide et aléatoire par laquelle même les meilleurs joueurs de basket-ball amateurs obtiennent leur premier emploi. Pour apprécier Kyrie et la puissance du repêchage, nous devons revenir au premier chapitre de l’histoire des Cavaliers : l’expansion et la construction dans les années 1970, les légendaires séries éliminatoires «Miracle at Richfield» en 1976 et le regrettable et délabré du début des années 1980 lorsque Ted Stepien a complètement ruiné l’équipe avec sa propriété sauvage et son mépris pour les choix de repêchage.

Chapitre 2 (à venir le 3 juillet 2021)

Nous rencontrons Kevin Love, le talentueux attaquant vétéran qui a défendu la possession critique et effrayante après le gros coup de Kyrie. Les Cavs ont fait un commerce risqué pour Love – sacrifiant quelques choix de repêchage récents prometteurs pour une star plus établie – mais le commerce a clairement porté ses fruits. Pour apprécier cela dans le contexte, nous devrons visiter la deuxième ère de l’histoire des Cavaliers, lorsque Gordon Gund est intervenu pour empêcher l’équipe d’abandonner Cleveland. Gund a nommé Wayne Embry et Lenny Wilkens pour reconstruire et diriger la soi-disant «équipe des années 90», une équipe magnifiquement construite et harmonieuse qui semblait prête à reprendre la ligue … jusqu’à ce que Michael Jordan et les Chicago Bulls aient d’autres idées . Nous verrons comment les Cavs se sont d’abord construits avec de bons métiers, puis se sont effondrés à cause de mauvais métiers stimulés par la domination implacable de MJ et leur propre malheur.

Chapitre 3 (à venir en juillet 2021)

Nous rencontrons LeBron James, qui a été Cavalier deux fois. La première fois, c’était le choix de Cleveland – leur chance incroyable – qui l’a fait. L’un des plus grands athlètes de l’histoire de l’humanité vient de naître à Akron, dans l’Ohio. Il se trouve qu’il était disponible lorsque les Cavs ont remporté la loterie du repêchage de 2003. Et il se trouve qu’il a amené sa ville natale assez près d’un championnat alors qu’il était encore très jeune. Mais dans un écosystème autrefois entièrement régi par les brouillons et les échanges, la NBA Players Union a obtenu plus de libre arbitre sur les mouvements individuels. Choix. LeBron James n’a pas obtenu ce qu’il voulait de Cleveland, alors il est parti. Et puis quelques années plus tard, il est revenu à un joueur très différent avec beaucoup plus d’influence. Les Cleveland Cavaliers devaient valoriser les choix de repêchage et faire des échanges avisés pour atteindre la discorde, mais par-dessus tout, ils avaient besoin d’un joueur légendaire pour les choisir.

Entre les sorties de chapitres, nous vous offrirons l’opportunité de poser des questions, d’en apprendre davantage sur l’histoire des Cavs et d’avoir un aperçu de notre processus, de notre prise de décision et d’autres choses. J’ajouterai des liens vers eux ici au fur et à mesure de leur arrivée. À l’avenir, vous pouvez vous attendre à une «supercoupe» complète de cette pièce et, espérons-le, à des marchandises associées.

Nous espérons que vous apprécierez Chosen!