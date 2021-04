Choses à faire ⋆ .

Fear the Walking Dead met en scène le retour ultime à la forme.

Fear the Walking Dead Saison 6 Episode 9 était consacré aux conséquences de la mort prématurée de John, à la chute de Virginia et à la dynamique compliquée des différents groupes qui voulaient sa mort.

Jenna Elfman a joué chaque battement de la douleur de June à la perfection, et mon appréciation n’a cessé de croître alors que June réalisait que tout cela aurait pu être évité si elle avait quitté Virginia pour mourir.

La perte de John a donné au récit un changement radical dans la bonne direction. Prendre des risques est nécessaire pour récolter de grosses récompenses, et même si c’est nul parce que John était si sympathique, cela a considérablement aidé la série.

June n’allait jamais pouvoir mettre le passé derrière elle, pas après tout ce qui s’est passé entre les mains de Virginie.

Virginie avait les clés du royaume, mais elle a pris trop de mauvaises décisions. Scander que les gens devaient respecter les règles, même si elle ne savait pas ce que cela signifiait, était sa perte ultime.

Une chose que j’ai toujours aimée à propos de Virginia, c’est la façon dont elle a amené les gens à croire qu’elle faisait preuve d’une grande transparence derrière toutes ses décisions, donc pour que tout son peuple apprenne qu’elle avait menti, c’était un peu trop pour eux à avaler.

Virginia s’est cachée de ses secrets et de ses péchés du passé, et elle l’a rattrapée d’une manière épique.

La révélation que Virginia était la mère de Dakota était un peu trop feuilleton à mon goût, mais après une relecture, cela m’a aidé à comprendre les efforts que Virginia ferait pour la protéger.

L’aspect malheureux est que peut-être que Virginia et Dakota auraient pu avoir plus de relations si Dakota avait su qu’elle était sa mère.

Étonnamment, une petite décision peut avoir un tel effet cataclysmique sur le reste de votre vie.

Virginia deviendra l’une des meilleures méchantes de la franchise car elle était si multicouche dès le départ. Elle n’était pas une méchante bidimensionnelle qui avait le don de tuer tous ceux qui se mettaient sur son chemin.

Morgan: Nous avons tous eu une discussion et nous allons vous laisser faire ce que vous avez à faire avant de prendre Dakota et de partir. Elle n’a pas besoin de cet endroit. Elle a besoin de toi.

Alicia: Mais si l’un de vous montre à nouveau son visage –

Ginny: Oh, non, je comprends. Étaient partis.

Elle leur a donné des options, ce qui a contribué à sa chute, mais Colby Minifie a donné à ce personnage tellement de profondeur que j’ai haleté quand June a appuyé sur la gâchette et l’a tuée.

Une partie de moi aurait aimé que Virginie survive et paye ses péchés avec un travail acharné, mais Fear the Walking Dead La saison 6 ne déconne pas, et sa mort sera l’une des plus mémorables de l’histoire de la série.

Même Morgan, qui a eu l’arc de personnages le plus bizarre de la franchise, n’a pas pu tuer Virginia quand il s’agissait de lui. Si vous regardez Fear the Walking Dead en ligne, il a été pro-meurtre dans les récents épisodes, ce qui lui a permis de se libérer des chaînes de l’écriture douteuse pour lui.

Il était prêt à assassiner Virginia pour signaler un changement de pouvoir, mais tout s’est effondré lorsqu’il s’est rendu compte que la création d’une nouvelle communauté, ou d’un traité avec les autres factions, n’avait pas besoin de commencer par un bain de sang.

Avec Virginia morte, cela nous laisse avec trois groupes et personnages distincts dirigés dans des directions très différentes.

Virginia a parlé de cette grande guerre à l’horizon qu’il semble probable qu’elle soit liée au groupe End is the Beginning, mais il est difficile de dire où tous les personnages principaux atterriront lorsque la bataille arrivera.

Strand est tout au sujet de cette vie de ranger, et même s’il ne veut pas l’admettre, il aime que sa vie signifie quelque chose dans le grand schéma des choses. Il ne va pas retourner dans le groupe à plein temps parce qu’il aime être celui qui contrôle son destin.

Il n’y a rien de mal à cela, mais cela posera des problèmes lorsque ces groupes ne s’entendent pas sur la façon de faire face à la prochaine menace.

Strand est catégorique pour prouver quelque chose à Alicia, et bien qu’il soit frustrant d’avoir tout le monde éparpillé sur différentes parties de la carte, si cela fonctionne pour raconter une histoire plus cohérente, je suis tout à fait pour.

The Walking Dead a excellé en ayant différentes communautés au volant, donc si nous obtenons la bonne quantité de développement pour toutes, cela pourrait être un bon moyen d’élargir le monde.

Sherry est un autre personnage qui a le temps de briller. Christine Evangelista était essentiellement une guest star de la série principale. Voir cet autre côté de Sherry alors qu’elle essaie de mettre son passé avec Negan derrière elle tout en essayant simultanément de le garder ensemble a été excitant.

Le personnage se sent ancré dans la réalité et sa relation compliquée avec Dwight ne montre aucun signe de ralentissement.

Ginny: Tu ne devrais pas donner une jambe à ce que j’ai à dire, mais je pense que je te dois un certain nombre d’excuses.

June: Cela n’a rien à voir avec toi. Il me suit partout où je vais, comme une sorte de punition pour mon passé. J’avais une fille, elle s’appelait Rose. Elle était malade, j’ai essayé de la protéger et j’ai fini par faire tuer tous les survivants de mon camp, alors bien sûr, l’amour de ma vie est tué par la fille de quelqu’un qu’ils essayaient de protéger. D’une certaine manière, c’est exactement ce que je mérite.

Ginny: Tu essayais juste de protéger ton enfant. Tout comme moi.

June: Le saviez-vous, de retour à Lautin, avec Cameron. Saviez-vous de quoi Dakota était capable avant? L’avez-vous protégée de toute façon?

Ginny: Je ferais n’importe quoi pour ma fille, June.

June: C’est l’arme avec laquelle Dakota a tué John. Je n’ai pas protégé ma fille après avoir tué quelqu’un, je vous ai déjà posé une question. Pourquoi Dakota a-t-elle tué mon mari? Vous avez dit que vous ne saviez pas. Ce n’était pas vrai.

Ginny: Non.

June: C’était toi, Virginia, tu en es la raison. Tu l’as toujours été.

Ginny: Non, attendez.

[June shoots Ginny in the head.]

«Things Left to Do» était un autre épisode remarquable, qui restera avec moi pendant des années, grâce aux risques que les scénaristes prennent enfin. Le casting le jette hors du parc, et vous pouvez dire qu’ils aiment le matériel.

Il ne reste plus qu’à réfléchir à ce qui se passera lorsque ce nouveau groupe lèvera la tête. Les groupes continueront probablement de se séparer.

Que pensez-vous de la mort de Virginia? Vous attendiez-vous à ce que Morgan hésite à la tuer?

Que va faire June maintenant qu’elle est accro au meurtre?

Cliquez sur les commentaires ci-dessous.

Regardez les nouveaux épisodes les dimanches à 9 / 8c sur AMC.

