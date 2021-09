Choses à faire à LA : Academy Museum, Hollywood Bowl

Spectacles de danse en plein air par deux troupes de Los Angeles, l’ouverture de la saison de Pacific Symphony et le nouveau musée de l’Académie of Motion Pictures est en tête de notre courte liste d’offres culturelles ce week-end. Avant de partir, n’oubliez pas d’appeler ou de vérifier en ligne les conditions de réservation et les autres protocoles COVID-19.

“Freemind Freestyle”

Versa-Style Dance Company, la troupe de Los Angeles spécialisée dans les styles hip-hop et afro-latins, monte sur scène avec une nouvelle œuvre intégrale en partie improvisée qui explore le concept de liberté. Le Ford, 2580 boul. Cahuenga. Est, Hollywood. 20h vendredi. 15 $ à 30 $. theford.com

« Activer LA »

Jacob Jonas the Company, basé à Los Angeles, lance une tournée locale de spectacles en plein air (co-présentés par le Wallis Annenberg Center for the Performing Arts) avec une paire de spectacles à Century Park, 2049 Century Park East, Century City. 19h30 du vendredi au samedi. 100 $ pour deux personnes, 180 $ pour quatre, 280 $ pour huit ; les enfants de moins de 3 ans sont gratuits. Les autres dates incluent du 22 au 24 octobre au centre-ville de LA et du 12 au 13 novembre à Santa Monica. thewallis.org

Symphonie du Pacifique

L’orchestre, sous la direction du directeur musical de longue date Carl St.Clair, ouvre la saison avec la Cinquième Symphonie de Tchaïkovski, une nouvelle mise en musique orchestrale de « Tower Ascending » de Wayne Oquin et du Concerto pour piano n° 17 de Mozart avec Emanuel Axe. Salle de concert Renée et Henry Segerstrom, Centre des arts Segerstrom, 615 Town Center Drive, Costa Mesa. 20h du jeudi au samedi. Un concert séparé à 15 heures le dimanche présente uniquement la Cinquième de Tchaïkovski. 25 $ à 209 $. pacificsymphony.org

Musée de l’Académie

C’est aujourd’hui le jour! Le nouveau sanctuaire brillant de l’Académie des arts et des sciences du cinéma pour tout ce qui concerne le cinéma ouvre enfin ses portes. Vous trouverez des expositions explorant l’art et l’artisanat du cinéma, des souvenirs historiques, y compris des accessoires et des costumes, ainsi qu’un programme de projections, de séries de films et de conférences d’artistes. 6067 Wilshire Blvd., LA Ouvert tous les jours. 15 $ – 25 $ ; les 17 ans et moins sont gratuits; billets d’entrée à l’avance requis. (323) 930-3000. academymuseum.org

14e festival annuel de jazz d’Angel City

La vitrine de trois week-ends de toute la ville pour tout ce qui concerne le jazz débute avec des performances de Mark Dresser 5 et Jeremy Ledbetter Trio, vendredi à 20 h à REDCAT, 631 W. 2nd St., centre-ville de LA Pour la deuxième nuit, Corey Fogel Group et Amirtha Kidambi’s Les aînés partagent la scène, samedi à 20 h au 2220 Arts + Archives, 2220 Beverly Blvd., Historic Filipinotown. 15 $, 25 $. Le festival se poursuit avec des concerts dans d’autres lieux du 8 au 10 et du 14 au 15 octobre. angelcityjazz.com

« Homme jaune »

Un homme noir à la peau claire et une femme noire à la peau foncée trouvent leur relation amoureuse naissante compliquée par des problèmes de classe, de race et de colorisme, ainsi que par des attentes familiales et communautaires. Il s’agit de la première du comté d’Orange du drame des années 1960 de Dael Orlandersmith qui a été finaliste du prix Pulitzer en 2002. Théâtre Chance, 5522 E. La Palma Ave., Anaheim. 20h samedi, 15h dimanche; autres dates jusqu’au 24 octobre. 20 $-39 $. (888) 455-4212. ChanceTheater.com

Van Morrison

Le légendaire auteur-compositeur-interprète et musicien de rock – et critique virulent des mandats de vaccination COVID-19 – revient au Hollywood Bowl, où les membres du public doivent être masqués et vaxxés ou fournir la preuve d’un test COVID-19 négatif dans les 72 heures suivant le spectacle. Blues grand Taj Mahal ouvre. Hollywood Bowl, 2301 N. Highland Ave. 19 h samedi. 29 $ et plus. hollywoodbowl.com

« Paolo Veneziano : Art et dévotion dans la Venise du XIVe siècle »

C’est votre dernier week-end pour découvrir cette étude des œuvres du peintre médiéval que le critique d’art du Times, Christopher Knight, a qualifié d’exposition à ne pas manquer. . Center, Sepulveda Boulevard et . Center Drive, LA Gratuit ; billets d’entrée à l’avance requis. (310) 440-7300. getty.edu

Sortie du livre « Cruise Night » et salon de l’automobile

L’Autry célèbre la sortie du nouveau livre de Kristin Bedford explorant la culture lowrider mexicaine-américaine avec un événement en plein air gratuit et familial mettant en vedette plus de 100 voitures lowrider, des DJ en direct et des offres de nourriture ainsi qu’une entrée gratuite au musée. Autry Museum of the American West, 4700 Western Heritage Way, Griffith Park, LA 10 h à 16 h dimanche. (323) 667-2000. theautry.org

Nos recommandations hebdomadaires sur les arts et la culture sont publiées tous les jeudis.

