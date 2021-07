Choses que nous avons vues aujourd’hui : “OFFICE BOD” N’EST PAS UNE CHOSE !

Comme si les publicités prétendaient que nous devions tous insister sur la #Quarantaine15, #PandemicPounds, et quels que soient les noms mignons qu’ils ont donnés aux changements incroyablement communs et pas du tout dignes de jugement que beaucoup d’entre nous ont vus dans notre corps au cours de la dernière année. De plus, ce n’était pas suffisant, maintenant certains médias essaient de nous donner quelque chose de nouveau dont nous devons nous inquiéter : le « bod de bureau ».

Les Américains qui se sont apaisés avec des aliments réconfortants riches en calories essaient frénétiquement de mincir pour le corps de bureau parfait https://t.co/TM86kaMp69 – Semaine commerciale (@BW) 16 juillet 2021

Pour être clair, « bod de bureau », comme son homologue saisonnier « corps de plage », N’EST PAS UNE CHOSE. Oui, beaucoup de gens ont vu toutes sortes de changements dans leur corps récemment et pour beaucoup, cela s’accompagne d’un sentiment d’insécurité. Nous ne pouvons pas insister sur le fait que ce n’est pas la réalité actuelle pour beaucoup de gens. Ce que nous pouvons faire, c’est refuser de renforcer ces autocritiques avec ce genre de cadrage qui assimile le changement de poids à la gourmandise et insiste sur le fait qu’une rectification immédiate (basée sur des normes entièrement superficielles) est de la plus haute importance.

Vous sentez-vous gêné de voir des gens pour la première fois depuis plus d’un an ? Eh bien, ces gens le sont probablement aussi. Que ce soit parce que leur corps a changé, leur santé mentale a changé, ils ont complètement oublié comment s’engager socialement, ou pour une raison quelconque, la plupart d’entre nous ont subi des changements. Nous avons tous vécu une merde.

Personne n’a à retourner dans son « bod de bureau » pour réintégrer la société en toute confiance, car nous avons tous été confrontés à une pandémie mondiale au cours de laquelle plus de quatre millions de personnes sont mortes, mais aussi parce qu’UN BOD DE BUREAU N’EST PAS UNE CHOSE.

Dans quel corps entrez-vous dans votre bureau ? C’est un corps de bureau.

(monte sur la caisse à savon, sort le mégaphone) VOTRE CORPS A TRAVERSÉ LA PANDÉMIE. VOUS AVEZ SURVÉCU. LA NOURRITURE QUE VOUS AVEZ MANGE VOUS A AIDÉ À SURVIVRE. ET QUAND JE VOUS VOIS POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS AVANT LA PANDÉMIE, CE QUI M’IMPORTE, C’EST QUE VOUS N’ÊTES PAS MORT, PAS QUE VOUS PARAISSEZ DIFFÉRENT https://t.co/WOQdhmELMm – Beth CC (@bethcarboncopy) 16 juillet 2021

Au lieu de brûler des calories, brûlez plutôt le capitalisme – Rob Sheridan (@rob_sheridan) 16 juillet 2021

Toutes nos félicitations. Vous avez finalement trouvé un moyen de faire un article pire que « Conseils de personnes nées avec de l’argent pour prendre une retraite anticipée » – Mike Drucker (@MikeDrucker) 16 juillet 2021

OBTENEZ LE CORPS DE BUREAU PARFAIT POUR QUE VOUS LE RUISSEZ AUSSI EN PASSANT TOUT VOTRE TEMPS AVALÉ SUR UN BUREAU EN ÉCLAIRAGE FLUORESCENT https://t.co/apS1qhNm0u – PAS UN LOUP (@SICKOFWOLVES) 16 juillet 2021

Tous les corps sont des corps de bureau ! Peu importe votre taille ou votre forme, vous devriez tous vous sentir en confiance tout en pourrissant dans une cabine, implorant lentement la douce libération de la mort ! https://t.co/KnFUN0PJsc – Josh Scherer (@MythicalChef) 16 juillet 2021

pic.twitter.com/ssHOcMxdfQ – Erin Biba (@erinbiba) 16 juillet 2021

*Souffle profond* OK, qu’avons-nous vu d’autre aujourd’hui ?

Pourquoi le scénariste de Black Widow se sent “super coupable” à propos de la scène post-générique du film. (via THR) LOL, Mark Zuckerberg est tombé dans un groupe Facebook de chiens, n’a pas publié de photo d’un chien pour les impôts et s’est déchiré. (via La Semaine) NON :

Existe-t-il un monde dans lequel Cosby pourrait faire un come-back debout ? https://t.co/1twAJJecjV – The Hollywood Reporter (@THR) 16 juillet 2021

OUI:

AITA pour être choqué que mon ami se marie avant moi ? https://t.co/jlplai74ot pic.twitter.com/JTOoxLHF4n — Suis-je le connard ? (@AITA_reddit) 16 juillet 2021

Une enseignante qui a dirigé le concours d’orthographe de son école pendant 20 ans réfléchit à ce qui doit changer pour tout ce système. (via HuffPost) Voici quelques potins des années 90 pour terminer la semaine : saviez-vous que “Everlong” de Foo Fighters a été écrit sur Louise Post de Veruca Salt ? Winona Ryder est également apparue dans cette histoire. (via Pajiba)

Bon vendredi à tous !

(image : NBC)

