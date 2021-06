Choses que vous ne savez peut-être pas que vous pouvez faire avec Bizum | La technologie

Bizum est l’application avec laquelle la principale banque espagnole a réussi à nous faire échanger de l’argent avec des amis et la famille à toute heure sans utiliser d’argent liquide, mais cette application est bien plus.

Tout au long de 2020, Bizum a réussi à doubler son nombre d’utilisateurs et la croissance ne s’arrête pas. C’est le meilleur moyen d’effectuer des transactions rapides, sécurisées et sans commission entre contacts mobiles, il est même utilisé pour les paiements dans les petites entreprises ou les indépendants.

Cette application a une limite jusqu’à 1 200 euros par jour et avec succès ils ont dû limiter à 60 les opérations effectuées en un mois. Cependant, il possède d’autres qualités qui sont passées inaperçues pour la plupart des utilisateurs, qui se limitent à saisir leur banque et à envoyer quelques euros à un ami.

Collecter et payer la loterie

L’une des fonctions cachées de Bizum est la collecte de la loterie. Avec cette application, vous pouvez payer et récupérer vos prix auprès des administrations des loteries et des jeux d’État (SELAE). Pour cela, Bizum a activé un générateur de code QR avec lequel protéger les données personnelles et pouvoir effectuer la transaction.

Vous ne bénéficiez toujours pas des avantages de Bizum ? Nous vous disons de quoi il s’agit et comment il est utilisé et tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme de paiement mobile.

Depuis l’application mobile de votre banque, en entrant dans la section Bizum, vous avez les options communes pour envoyer de l’argent et parmi les autres il y en a une pour générer un QR code avec votre signature. En montrant le code au personnel administratif de la loterie, ils le scannent et le transfert est activé. Vous pouvez également utiliser ce système pour payer un nouveau billet de loterie.

Acheter en ligne

De la même manière, vous pouvez effectuer des paiements dans les magasins en ligne. Pour ca un code à quatre chiffres est requis. Encore une fois cela dépend de l’application de chaque banque, mais le plus courant est qu’il y a une section pour Payer avec Bizum ou Créer un mot de passe, il peut être caché dans les paramètres de l’application. Avec ce code, vous pouvez approuver en toute sécurité le paiement sur n’importe quelle page associée à ce système.

Des dons

Enfin, il y a des dons à différentes ONG. La partie positive est que le montant total d’argent que vous décidez de donner à une organisation sera pour eux, sans perdre une partie des commissions ou des frais. Bizum a une liste d’organisations pour vous de rechercher celle qui vous intéresse, la procédure est la même que pour envoyer de l’argent à un ami.

L’objectif ultime du système Bizum est que son utilisation soit rapide, facile et sûre, pour l’instant ils y parviennent. Toutes les transactions peuvent être effectuées sans avoir à communiquer vos coordonnées bancaires à l’autre personne, entreprise ou organisation, les banques les gèrent tout en préservant la confidentialité. Malgré cela, les escroqueries via ce mode de paiement sont de plus en plus fréquentes, vous devez donc être informé et opérer avec prudence.