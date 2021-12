Choses qui ne devraient jamais vous faire payer dans un bar ou un restaurant selon l’OCU | Vie

C’est tout ce qu’un bar ou un restaurant pourrait finir par vous facturer et qui, dans de nombreux cas, n’est pas légal.

Maintenant avec les festivités, sortir davantage avec nos amis et notre famille s’intensifie, et avec cela, les dîners, les déjeuners ou même les tapas sont faits à plusieurs heures de la journée, des dépenses supplémentaires que vous devrez supporter et que parfois ils peuvent avoir des frais cachés ou mal spécifiés.

Maintenant, l’UCO veut vous donner une série de conseils pour que vous sachiez quelles choses ne devraient jamais être facturées dans un bar ou un restaurant afin que vous sachiez ce qui est légal et ce qui est illégal, afin que vous puissiez réclamer à tout moment lorsque vous payez pour le facture correspondante.

Et c’est que de plus en plus d’entreprises commencent à facturer une série d’extras ou d’éléments qui étaient auparavant gratuits comme l’eau du robinet, les réservations à l’avance ou même quelque chose d’aussi simple que des glaçons, et c’est pourquoi vous devez en tenir compte. pour vos prochaines sorties.

Choses qui ne devraient jamais vous faire payer dans un bar ou un restaurant selon l’OCU

D’une part, l’OCU affirme qu’il y a cinq choses qui ne peuvent pas être facturées sans plus dans un restaurant, dans une cafétéria ou dans n’importe quel commerce. Le plus important est la TVA, tous les prix de la lettre doivent avoir la TVA incluse et ils ne peuvent pas jouer avec les prix les indiquant sans TVA pour les faire paraître moins chers, cette pratique est illégale.

Pas un établissement ne pourra jamais vous facturer la couverture, car il s’agit d’un service essentiel que le client consomme, pour la même raison qu’il ne doit évidemment jamais faire payer pour utiliser ses services ou s’asseoir sur une chaise.

Ils ne peuvent pas vous facturer non plus un plus pour la réservation. Ce qu’ils peuvent faire, c’est vous facturer une avance pour la déduire plus tard de la facture finale. En revanche, si l’une des réservations est annulée en raison du problème COVID-19, puisqu’il s’agit d’un cas de force majeure, cela justifierait son annulation et vous devrez donc récupérer votre argent.

A propos de la polémique suppléments pour table ou terrasse Ils sont tout à fait légaux, pour autant que cela soit précisé par l’établissement, avec le montant correspondant.

Quelque chose qui a été mis en pratique et qui est d’une légalité douteuse, est de facturer un supplément pour Covid-19 et qu’il doit affecter le client en tant que tâches d’entretien et de nettoyage. S’ils veulent vous facturer ce supplément, ils doivent vous en informer à l’avance et vous devez l’accepter ou non.

Ensuite, l’UCO affirme également cinq choses qu’ils vous facturent à votre insu, et l’une est la apéritif. Ce n’est sûrement pas la première fois que vous êtes dans un restaurant, et avant de manger, ils ont mis un apéritif sur la table en pensant que c’était gratuit, puis ils vous l’ont facturé. Il est absolument obligatoire que, de votre part, avant de consommer l’apéritif, vous demandiez s’il est gratuit ou non.

le pain Il peut également être facturé, mais il doit être précisé dans la liste de prix, en le détaillant par personne et par unité.

le eau du robinetBien que cela semble fou, il est également facturé dans certains établissements qui le servent dans une sorte de conteneur avant-gardiste afin qu’ils aient l’excuse parfaite pour facturer. Bien qu’il y ait très peu d’établissements qui le font, l’OCU affirme que ce serait une politique « mesquine et merdique » de le faire payer. Cela pourrait affecter les scores de l’établissement.

Idem pour lui glace, car s’ils facturaient la glace « ce serait quelque peu abusif » comme s’ils vous facturaient l’utilisation de la vaisselle, et ils devraient préciser dans la liste de prix le coût du produit avec et sans glace.

Et enfin le café au lait, où ils doivent être tenus de préciser la différence de prix par rapport au service d’un café seul ou avec du lait.