Le Bayern a bien commencé son premier duel dans le DFB Pokal 2021, approuvant un 0-12 bombé à Bremer de l’Oberliga, ou ce qui est le même, la cinquième division allemande. Après avoir été éliminé en début de deuxième tour la dernière édition, et le duel a été reporté début août sur indication des autorités sanitaires, le groupe de Nagelsmann il a pris la cravate avec beaucoup d’enthousiasme.

C’était la huitième minute du match quand Choupo-Moting a ouvert le score en profitant d’une passe décisive de Sain. Le loyer a augmenté au bout d’un quart d’heure avec un autre objectif signé par Musiala. Le festival a été vu venir pour le champion mais c’était Chaleureux qui a involontairement rejoint le parti du Bayern avec un but contre son camp.

Une minute plus tard, et avec pratiquement aucune capacité de réaction, Choupo-Moting signé le double. Moins d’une demi-heure de rencontre et la victoire était déjà servie mais pas finie. L’attaquant du Bayern était sur une lancée et à la 35e, il a signé le triplé pour mettre l’exploit de Bremer encore plus haut.

Si le groupe qui dirige Benjamin Eta Je m’attendais à ce que le Bayern relâche les gaz en seconde période, j’avais très tort. Ceux de Nagelsmann sont ressortis comme un ouragan après avoir traversé les vestiaires pour continuer à augmenter leurs revenus. En une minute seulement, Tillman (à 47′) et Musiala (en 48′) ils ont creusé l’écart encore plus. Sain et Cuisine ils se sont mouillés aussi. Choupo-Moting a signé son quart de jeu peu à la fin et quand il a semblé que le tour 0-10 allait être final, Sarr et Tolisso ils ont encore mis les derniers drapeaux sur une coiffe Bremer. Marqueur rond pour les Bavarois.