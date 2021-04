CHPT Stock a besoin d’un grand coup de pouce pour retrouver son ancienne gloire

Le point culminant de ChargePoint (NYSE:CHPT) en 2021, l’action CHPT a atteint 46,30 $ à la mi-janvier. Pas tout à fait un niveau record (49,48 $ la veille de Noël 2020), il est récupéré de ses creux de mars en dessous de 20 $.

Échangez maintenant autour de 28 $ au moment où j’écris ceci, je me demande si le réseau de charge des véhicules électriques (EV) en a assez dans le réservoir pour revenir aux 40 $ moyens à élevés.

Il faut un gros coup de pouce. Voici pourquoi.

L’électrification semble reprendre son souffle

Si je choisissais une collection d’actions pour représenter l’électrification des transports, dans la même veine que FANG, j’irais avec: Tesla (NASDAQ:TSLA), NextEra Energy (NYSE:NÉE), QuantumScape (NYSE:QS), General Motors (NYSE:GM) via BrightDrop et ChargePoint.

Cela signifie TNQGC. Il ne roule pas exactement de la langue. Le fait-il? Tant pis.

Voici la performance des cinq actions jusqu’à présent en 2021.

Compagnie

Performance YTD

Tesla -6,3% NextEra 4,9% QuantumScape -4,9% General Motors 48,3% ChargePoint -22,3%

Moyenne

3,9%

S&P 500

10,7%

Source: Google Finance, depuis le début du mois jusqu’au 8 avril

Vous pouvez discuter tout ce que vous voulez de mes choix. Pourtant, il est plus difficile de contester le fait que, à l’exception de GM (et sa performance a beaucoup à voir avec ses ventes en Chine), ces actions liées à l’électricité ont été tout sauf performantes jusqu’à présent en 2021, avec ChargePoint menant le défilé à la baisse. de plus de 22%.

Non seulement ChargePoint doit fournir aux investisseurs des catalyseurs dans les semaines à venir – notre propre Ian Cooper a récemment discuté de trois d’entre eux – il va exiger des investisseurs qu’ils adhèrent pleinement à l’ensemble de la thèse EV.

Canoo (NYSE:GOEV) a récemment publié ses résultats du quatrième trimestre 2020. Le président exécutif Tony Aquila a dirigé la conférence téléphonique avec les analystes. Le PDG et cofondateur Ulrich Kranz n’était pas à l’appel. Le CFO Paul Balciunas non plus. Il a démissionné pour prendre un emploi dans une autre entreprise. Le vice-président exécutif Renato Giger remplit les fonctions de directeur financier par intérim. Giger était également à l’appel.

Non seulement Balciunas a démissionné, mais le responsable de la stratégie d’entreprise de l’entreprise a également démissionné plusieurs jours auparavant. L’huile de Canoo fuit en ce moment. Les procès commencent à voler.

Cela n’inspire pas confiance en Canoo et ne donne pas non plus aux investisseurs un sentiment chaleureux et flou sur les véhicules électriques en général. L’ensemble de l’industrie, et plus particulièrement Canoo – je pense qu’Aquila, qui a investi 35 millions de dollars dans l’entreprise, a la bonne idée en se concentrant sur la vente de ses véhicules aux opérateurs commerciaux – doit se mobiliser.

En attendant, les investisseurs souhaitant parier sur les actions EV continueront de le faire via GM, Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY) ou Tesla. Canoo ne sera pas sur leur liste de possibilités.

Le SPAC Jinx

Vous savez que les choses ne vont pas bien quand l’une des personnes les plus riches de la planète pèse sur tout le désordre de la SPAC. Le Vendredi Saint, Bill Gates a déclaré que tout le domaine des startups avait basculé. Auparavant, les entreprises restaient privées trop longtemps. Maintenant, ils deviennent publics trop tôt parce qu’ils le peuvent, grâce à la paperasserie réglementaire laxiste actuellement requise par la Securities and Exchange Commission.

Je ne crois pas que ChargePoint soit dans ce bateau. Son chiffre d’affaires dépasse 100 millions de dollars et devrait augmenter considérablement à mesure que le nombre de véhicules électriques augmentera. Mais il existe de nombreuses actions couvertes par InvestorPlace qui n’ont aucun revenu ou espoir de revenus pendant au moins plusieurs années.

De plus, il semble que la SEC intensifie son examen des SPAC. Le 8 avril, le directeur par intérim de la Division des finances des sociétés de la SEC, John Coates, a déclaré: «[They] examinent ces dépôts, recherchent une divulgation plus claire et fournissent des conseils aux déclarants et au public. »

En d’autres termes, la fête est presque terminée et cela pourrait signifier des temps difficiles pour des entreprises légitimes comme ChargePoint. Je suppose que nous verrons.

Nous savons que l’indice CNBC SPAC 50, qui suit les 50 plus grands SPAC avant la fusion aux États-Unis en termes de capitalisation boursière, est en territoire négatif jusqu’au 8 avril, pour la première fois cette année.

Il est possible que les investisseurs restent à l’écart de ChargePoint simplement parce qu’il a fusionné avec un SPAC. Coupable par association.

The Bottom Line sur CHPT Stock

En mars, j’ai suggéré qu’un achat au milieu des 20 $ devrait bien fonctionner si vous détenez pendant les 12 à 24 prochains mois. Je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé pour changer mon opinion.

Cependant, j’ai mis en garde sur le fait que la patience est de mise. Un mois plus tard, plus que jamais. Sur le long terme, j’aime ChargePoint. Je ne pense pas que 46,30 $ soient prévus pour 2021.

J’espère que je me trompe.

