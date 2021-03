CHPT Stock a le bon produit, mais le timing est la question

Dans ma dernière tentative de commenter ChargePoint (NYSE:CHPT) – maintenant armé de son propre symbole boursier, pourrais-je ajouter – j’ai mentionné que l’action CHPT faisait face aux menaces de la tragique tempête hivernale du Texas.

Source: David Tonelson / Shutterstock.com

Alors que des événements météorologiques extrêmes pourraient frapper n’importe où, le concept de sources d’énergie alternatives renouvelables et propres (dont les véhicules électriques font partie) a néanmoins occupé le devant de la scène.

L’insinuation selon laquelle les éoliennes gelées ont causé la perte tragique de vies humaines était-elle une analyse injuste? Eh bien, les opinions sont des opinions – et tout le monde les a. Je pense que vous pouvez certainement faire valoir que nous ne sommes pas prêts pour une énergie 100% renouvelable si nous ne disposons pas de systèmes de stockage de batteries adéquats. Si vous voulez mon avis, je pense que la vague de froid au Texas a confirmé l’importance de la diversité énergétique.

Et c’est le problème des VE et dans le cas du stock CHPT, des infrastructures au service du déploiement des VE. Vous voyez, si le réseau électrique tombe en panne, vous ne pourrez pas vous déplacer beaucoup. Oui, les unités de stockage sur batterie ont trouvé leur place sur le marché de la vente au détail. Mais la capacité de stockage de ces unités est limitée.

Avant la vague de froid, l’anxiété de l’autonomie dominait les préoccupations des consommateurs – suffisamment pour qu’elle empêche la conversion de la combustion interne à l’électrique. Comme vous le savez probablement, les partisans des VE ont été en force, rappelant à tout le monde à quel point l’anxiété de gamme est stupide.

En moyenne, les Américains conduisent environ 26 miles par jour. Ainsi, même un véhicule électrique avec une autonomie limitée de 100 miles devrait suffire à la plupart des consommateurs. Cependant, comme le découvrent les taureaux EV, les faits ne l’emportent pas nécessairement sur les sentiments dans la société américaine. Parce que nous ne permettons généralement pas de nuances dans notre discours public – regardez notre système politique bipartite comme exemple – les sentiments établis de longue date ont un poids considérable. C’est un problème pour le stock CHPT.

Logiquement, ChargePoint a un problème de dépendance. Sans un déploiement robuste de VE, il n’est pas nécessaire de construire une infrastructure de recharge de VE.

L’action CHPT dépend également de l’économie

La dernière fois que j’ai discuté des actions CHPT le 1er mars, les actions étaient au prix de 30,11 $. Non seulement cela, ils étaient déjà dans une tendance à la baisse sévère. Par conséquent, il était quelque peu risqué de suggérer une mise en garde lorsque l’unité d’actions avait hémorragie à près de 35% par rapport à son sommet de clôture.

Pourtant, au moment de la rédaction de cet article, je me retrouve à une perte de près de 33% par rapport à la session du 1er mars. Mais pourquoi la volatilité est-elle si dramatique alors qu’il est clair que les véhicules électriques et l’électrification des transports sont notre avenir?

Je reviens à la mentalité du consommateur américain moyen. Lorsque vous avez une société où toutes les décisions importantes reviennent aux démocrates ou aux républicains, Coca Cola (NYSE:KO) ou PepsiCo (NASDAQ:DYNAMISME), vous avez tendance à perdre vos nuances. Et la nuance est là où réside une grande partie de la pensée rationnelle. Il n’est donc pas surprenant que des opinions mal structurées – lorsqu’elles sont dites assez souvent ou provenant d’une source populaire – exercent une influence indue.

Mais le problème pour les actions CHPT ne tourne pas seulement autour des comportements des consommateurs. Vous devez également prendre en compte l’économie. C’est pourquoi j’aime fondamentalement le concept de Moteurs lucides, qui inversera la fusion avec Churchill Capital Corp IV (NYSE:CCIV). Lucid se concentre sur les couches supérieures de revenu, où les gens n’ont pas à se soucier de l’autonomie, car les consommateurs ici peuvent se permettre le meilleur – et ont un véhicule à combustion de secours au cas où.

Malheureusement, les couches à faible revenu n’ont pas ce luxe, comme les maisons avec garages. Heck, je dirais que même certains des revenus moyens supérieurs n’ont pas la marge de sécurité pour passer confortablement aux VE.

Oui, certes, la baisse du rapport hebdomadaire initial sur les inscriptions au chômage va dans le bon sens, comme à la baisse. Mais cela dépend en grande partie de la façon dont nous gérons la pandémie. Sans surprise, les demandes de chômage ont tendance à fluctuer avec les nouveaux cas de coronavirus à mesure que les gouvernements des États et locaux imposent le verrouillage ou d’autres mesures restrictives.

Si nous avons une autre épidémie, cela pourrait annuler nos gains. En outre, la question de savoir comment nous pouvons sortir de ce gâchis de manière globale est une question qui pèse sur l’économie.

S’abstenir des véhicules électriques est le pari le plus pratique

Notre propre Chris Markoch a récemment fait un point important sur le stock CHPT, en écrivant:

Mais la voie du profit de l’entreprise dépend de l’adoption généralisée des VE. C’est comme un enfant sachant qu’il reçoit un gros cadeau le matin de Noël, mais ce n’est qu’en mars. C’est long à attendre. Et c’est ce à quoi je pense que l’action ChargePoint est confrontée, une attente plus longue que prévu.

Savoir exactement quand se situe ce point d’intégration de masse devient la question à un million de dollars. Les véhicules électriques ont fait d’énormes progrès, faisant régulièrement des croyants hors des critiques. Cependant, il est également juste de souligner que le moteur à combustion a également fait des progrès technologiques. De plus, la plate-forme a une provenance.

À travers les récessions et les dépressions, les conflits sociaux jusqu’aux guerres mondiales, les actes de terreur et les actes de Dieu, le moteur à combustion continue de tourner. Les voitures à combustion d’aujourd’hui sont les moins chères, les plus sûres et les plus efficaces qu’elles aient jamais été.

Certes, ce n’est pas la solution la plus propre, mais c’est sans doute la plus pratique pour le futur immédiat. Cela n’augure rien de bon pour le titre CHPT pour le moment.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.