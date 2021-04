CHPT Stock: ChargePoint pourrait-il être le prochain GameStop?

Actions de ChargePoint (NYSE:CHPT) sont en baisse de plus de 8% au moment de l’écriture sur un volume plus lourd que d’habitude. Les investisseurs semblent prendre des bénéfices sur les actions CHPT après une course plutôt incroyable d’environ 40% par rapport aux creux du mois dernier.

Les autres actions majeures des VE et des infrastructures de recharge sont en baisse aujourd’hui en raison du sentiment d’absence de risque. Alors que les rendements obligataires ont atteint des sommets de 14 mois ces derniers temps et que le plan américain pour l’emploi du président Joe Biden est toujours en jeu, certains ont remis en question la récente dynamique à la baisse.

Parmi ceux qui pensent qu’il pourrait y avoir un échange au milieu de cette volatilité, il y a Will Meade. Le commerçant populaire a suggéré via Twitter que ChargePoint pourrait être le prochain GameStop (NYSE:GME).

Attends quoi?

C’est vrai. Le tweet de M. Meade suggère que les catalyseurs suivants pourraient fournir un échange intéressant pour les investisseurs en actions CHPT:

Question, $ CHPT pourrait-il être le prochain Gamestop $ GME?

1) $ CHPT est désormais l’action la plus vendue avec 86% de son flottant court.

2) $ CHPT est le plus grand réseau de recharge de VE au monde.

3) Siemens, BMW et Daimler investissent dans $ CHPT

4) Biden donne la priorité aux véhicules électriques et aux bornes de recharge – Will Meade (@realwillmeade) 7 avril 2021

Voici mon point de vue sur cette perspective intrigante.

La volatilité du stock CHPT pourrait donner une impulsion à une transaction

Je suis d’accord qu’il y a probablement un commerce ici pour les investisseurs intéressés.

En effet, l’action CHPT a été très volatile ces derniers temps. Je ne m’attends pas à ce que cette situation change. La volatilité est le meilleur ami d’un trader, donc je m’attends à ce que ceux qui ont raison en ce qui concerne le mouvement directionnel des actions CHPT gagneront une tonne d’argent.

Je dois également être d’accord avec le postulat selon lequel il y a la volonté politique (et les investissements en dollars) pour voir les bornes de recharge croître dans le plan américain Biden comprend une feuille de route pour atteindre un demi-million de bornes de recharge dans les prochaines années. Un tel plan reposera sur une croissance incroyable portée par des entreprises comme ChargePoint.

Le commentaire sur l’intérêt court de ChargePoint est également intriguant. Cela dit, je n’ai pas pu vérifier la brève déclaration d’intérêt faite par M. Meade.

Je suis également un peu préoccupé par les évaluations dans l’espace de chargement des véhicules électriques aujourd’hui. Je pense qu’une correction raisonnable et des prises de bénéfices sont en bonne santé pour de telles actions en ce moment. Oui, le potentiel de croissance que les entreprises comme ChargePoint peuvent potentiellement offrir est énorme. Cependant, les investisseurs doivent également tenir compte des fondamentaux lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.

En conséquence, en tant qu’investisseur conservateur à long terme, il s’agit d’une action que je vais éviter, en conséquence directe de la volatilité à court terme que je m’attends à voir dans l’action CHPT. Cependant, ceux qui cherchent à échanger ChargePoint en ce moment ont certainement un autre élément à considérer avec cette thèse.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.