CHPT Stock est toujours le moyen idéal pour se connecter à la révolution EV

La raison la plus évidente pour occuper un poste ChargePoint (NYSE:CHPT) est parce que vous êtes optimiste sur la construction de l’infrastructure des véhicules électriques. Pour cette seule raison, vous pourriez construire un argument en faveur de la possession d’actions CHPT.

Une autre raison de détenir l’action est que vous considérez ChargePoint comme un type d’investissement «à la pelle».

En d’autres termes, vous n’êtes pas obligé de détenir une participation dans un fabricant de véhicules électriques en particulier, alors que vous pouvez à la place soutenir une entreprise qui fabrique des ports de charge que tous les véhicules électriques peuvent utiliser.

Ces facteurs valent tous la peine d’être examinés, mais il y a aussi une autre raison d’envisager d’investir dans ChargePoint. En effet, un développement récent indique que ChargePoint est un innovateur émergent pour garder les conducteurs connectés et informés.

Le stock CHPT en un coup d’œil

Comme vous vous en souvenez peut-être, ChargePoint est le résultat d’une fusion d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) avec une société écran Énergie de commutation Acquisition.

Cette société a négocié sous le symbole boursier SBE. Lorsque ChargePoint est finalement devenue publique le 1er mars, l’action CHPT est devenue disponible à la négociation sur le New York Stock Exchange.

Cependant, même avant le 1er mars, le cours de l’action avait déjà augmenté puis diminué. Pourtant, les actionnaires à long terme étaient dans le vert, l’action étant passée de 10 $ en septembre 2020 à 30 $ au début de mars 2021.

Le stock CHPT a bougé et vacillé après cela, mais s’est stabilisé à environ 25 $ à la fin du mois d’avril.

Les taureaux devraient chercher un revirement dans les mois à venir, dans le but de récupérer le plus haut de 52 semaines de 49,48 $.

Un objectif de facturation de 1 milliard de dollars

Construire l’infrastructure de recharge des véhicules électriques du pays et du monde est sans aucun doute un effort d’équipe.

Ainsi, ChargePoint travaille avec le Collaboration nationale sur la redevance routière promouvoir une initiative importante.

Cette initiative impliquera 1 milliard de dollars de capitaux publics et privés. Ces fonds seront utilisés pour apporter des fonctionnalités de recharge à plus de 4000 places de voyage et stations-service aux États-Unis d’ici 2030.

Jusqu’à présent, les progrès ont été notables. Au cours de sa première année, le National Highway Charging Collaborative a réussi à financer plus de 150 bornes de recharge rapide à DC, avec «un accès supplémentaire à plus de 1 500 bornes de recharge rapide DC accessibles au public pour les consommateurs sur le réseau existant de ChargePoint.»

Il s’agit d’une initiative à long terme, car le point final cible de l’objectif d’investissement de 1 milliard de dollars est 2030.

Cette année a été choisie car elle correspond à l’arrivée prévue de dizaines de nouveaux modèles de véhicules électriques.

C’est une initiative intelligente et avant-gardiste pour ChargePoint de travailler avec le National Highway Charging Collaborative. Des partenariats stratégiques comme celui-ci peuvent aider à développer une infrastructure de recharge vitale.

Et en même temps, cela pourrait fournir des fonctionnalités de recharge aux zones urbaines et rurales. Dans l’ensemble, cela devrait profiter à la fois à l’entreprise et à ces communautés.

Améliorer l’expérience du conducteur

Vous pourriez considérer ChargePoint comme un fabricant de ports de charge, et rien d’autre.

Cependant, vous serez peut-être surpris d’apprendre que l’entreprise s’efforce également de fournir des fonctionnalités essentielles de recharge des véhicules électriques à l’intérieur du véhicule.

L’entreprise collabore avec Android Auto pour créer une application qui intégrerait des données de charge importantes directement dans le système d’infodivertissement du véhicule.

Ainsi, les conducteurs auraient accès aux informations de l’application ChargePoint directement sur l’écran du véhicule. Par exemple, ils pourraient accéder à une carte avec des bornes de recharge à proximité.

De plus, ils pourraient filtrer les bornes de recharge à proximité en fonction de la vitesse de chargement, de la disponibilité et du coût. De plus, ils pourraient commencer une session de charge via l’application.

Tout ce qui contribue à améliorer l’expérience de charge doit être considéré comme une bonne chose. Et c’est exactement ce que ferait l’application ChargePoint.

Les plats à emporter

Comme vous pouvez le voir, ChargePoint fait des progrès significatifs dans l’avancement de la technologie de recharge des véhicules électriques.

Les actionnaires à long terme devraient donc maintenir le cap alors que les haussiers boursiers du CHPT cherchent à revisiter des sommets historiques.

