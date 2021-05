CHPT Stock semble enfin prendre de l’ampleur

Si vous croyez à la croissance des véhicules électriques (VE), Point de charge (NYSE:CHPT) reste une opportunité attractive. Et même si le titre CHPT commence lentement à rebondir sur ses creux printaniers, il reste encore beaucoup de potentiel à la hausse.

Source: YuniqueB / Shutterstock.com

Comme vous vous en souvenez peut-être, Chargepoint est une action de société d’acquisition à usage spécial (SPAC) qui a commencé à se négocier sur le New York Stock Exchange en mars après sa fusion réussie avec Switchback Energy Acquisition.

Plutôt que de construire des véhicules, ce stock de véhicules électriques se présente comme la «première société de recharge de véhicules électriques cotée en bourse opérant sur les continents». L’entreprise compte plus de 125 000 bornes de recharge publiques aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Chargepoint conçoit, construit et prend en charge le matériel de la station de charge, le logiciel de gestion de l’énergie et même entretient une application mobile pour ses clients.

Bloomberg estime que les ventes de véhicules électriques passeront de 1,7 million d’unités en 2020 à 26 millions d’unités en 2030. Ainsi, investir dans l’infrastructure des véhicules électriques est un excellent moyen de jouer sur le marché croissant des véhicules électriques sans avoir à deviner quel constructeur automobile l’emportera. la compétition. La société estime que l’investissement total dans l’infrastructure de recharge des véhicules électriques aux États-Unis et en Europe atteindra 60 milliards de dollars d’ici 2030 et grimpera à 192 milliards de dollars d’ici 2040.

De toute évidence, il y a beaucoup d’argent à gagner dans cet espace naissant.

Action CHPT: des revers précoces mais un succès futur

Les investisseurs impatients ont sauté dans ce nom avant même la fusion, faisant passer Switchback à près de 50 $ en décembre. Cependant, au moment où l’action CHPT a fait ses débuts le 1er mars, les actions ont abandonné environ 40% de ces gains et se négociaient plus près de 30 $. Depuis lors, le stock est tombé aussi bas que 19 $, mais il semble enfin reprendre une certaine dynamique. Aujourd’hui, il change de mains pour environ 25 $.

Que s’est-il passé? De toute évidence, l’enthousiasme des investisseurs a pris le dessus.

Par exemple, les investisseurs ont été déçus en mars lorsque Chargepoint a guidé pour 2021 un chiffre d’affaires de 195 millions de dollars à 205 millions de dollars. Le point médian de ces prévisions, 200 millions de dollars, est légèrement “supérieur aux 198 millions de dollars précédemment prévus par ChargePoint”. Cependant, ce n’était plus suffisant pour les investisseurs.

Un autre problème a été la récente pénurie de puces semi-conductrices qui réduit considérablement la production de véhicules électriques. Comme indiqué par City AM, une automobile typique a besoin d’environ 1 300 puces semi-conductrices. À l’inverse, les véhicules électriques peuvent nécessiter jusqu’à 3 500 puces pour faire fonctionner toutes les cloches et sifflets.

De plus, même si le président Joe Biden propose un programme de dépenses économiques de 3 billions de dollars comprenant de l’argent pour le transport propre et les stations de VE, le stock de CHPT reste déprimé.

Mais les pertes des quatre derniers mois signifient qu’il est possible d’acheter Chargepoint à un prix réduit. Et ces prix ne seront pas déprimés longtemps.

Par exemple, la société a récemment conclu un accord avec un ancien constructeur automobile pour augmenter l’accès au réseau de charge à ses conducteurs. Cette seule nouvelle a fait grimper le stock du CHPT de 5%. Et, selon les analystes, ce n’est que le début d’une poussée attendue.

Barron rapporte que l’action se négocie à un «prix de vente incendiaire». De plus, l’analyste de RF Lafferty Jamie Perez a récemment lancé une couverture de Chargepoint avec une note «d’achat» ainsi qu’un objectif de prix de 29 $.

The Bottom Line sur CHPT Stock

Chargepoint est une entreprise en pleine croissance qui a l’avantage d’être l’un des premiers innovateurs dans le domaine des véhicules électriques. Fournissant et entretenant des infrastructures qui alimenteront les véhicules électriques pendant des décennies, ses stations pourraient devenir aussi omniprésentes que les stations-service d’aujourd’hui.

Le stock CHPT est un excellent rapport qualité-prix en ce moment. Ce nom continue d’avoir une note «B» dans mon Portfolio Grader, où il comporte une recommandation d’achat.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.

