Chris Adler: recevoir l’appel de Dave Mustaine pour jouer avec Megadeth a changé ma vie

Ancien AGNEAU DE DIEU le batteur Chris Adler dit que recevoir l’appel pour jouer avec l’un de ses groupes préférés, MEGADETH, a été une expérience qui a changé la vie.

Adler joué de la batterie MEGADETHdernier album de 2016 «Dystopie», et a participé à la plupart des concerts du groupe à l’appui du CD entre janvier et mai de cette année. Sur ces émissions à la fin de 2015 et au début de 2016 où Adler n’a pas pu jouer avec MEGADETH, il a été temporairement remplacé par Tony Laureano (ex-DIMMU BORGIR, NIL, ANGELCORPSE), le skinsman de l’extrême-metal vétéran qui travaillait comme drum tech du groupe depuis 2011. Depuis mai 2016, MEGADETH a utilisé les services de Dirk Verbeuren, le batteur belge né et maintenant basé à Los Angeles qui avait déjà joué avec LES SOLS depuis plus d’une décennie.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Barre de Saint Virus comment il a atterri le MEGADETH concert, Chris dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je suis à LA, j’enregistre de la batterie pour [LAMB OF GOD‘s ‘VII: Sturm Und Drang’ album]. Nous étions en tournée en 2005 avec MEGADETH. Et je reçois un appel très tôt le matin – genre, six heures du matin. Et c’est [MEGADETH leader] Dave Mustainele technicien de la guitare, un gars nommé Willie G avec qui je suis devenu de bons amis tout au long de la tournée; un gars formidable. Et WillieC’est comme: « Hé, ton téléphone va sonner dans environ cinq minutes, et tu devrais y répondre. » Je suis comme: « D’accord. Sûr.’ Et le téléphone sonne dans cinq minutes, et c’est Dave. Et Dave‘s, comme,’ Hé, j’ai aimé faire des tournées avec toi. Bonne conversation de temps en temps. Ce n’est pas un gars particulièrement social en tournée, mais nous avons passé du temps quelques fois pour le petit-déjeuner ou autre chose. Et il a dit: « Il y a beaucoup de gens en qui j’ai vraiment confiance qui me disent que vous êtes quelqu’un à qui je pense que je devrais parler en ce moment. J’aimerais vraiment revenir en arrière et faire un disque de thrash assez malade, et je suis intéressé à ce que vous en fassiez partie, si vous le souhaitez. Et c’était un ‘Caméra cachée’ genre de moment. «Il se passe quelque chose? C’est vraiment le groupe qui a changé ma vie, et maintenant je suis sur un coup de téléphone qui est sur le point de changer ma vie à nouveau. «

Poignard a été recommandé pour le MEGADETH travail par Adler, qui a appelé Verbeuren « Probablement [one of the] les trois meilleurs batteurs du monde. «

Lors d’une conférence de presse en juillet 2016 à Tel Aviv, Israël, Mustaine dit que Adler n’a jamais été membre à plein temps de MEGADETH et était simplement « un gars de session » pour le «Dystopie» album et certains des spectacles suivants. «C’était ce que vous pourriez appeler du« travail contre rémunération »», a-t-il déclaré.

Quatre mois plus tôt, Mustaine a déclaré à la station de radio South Orange, New Jersey WSOU qu’il « pensait que c’était vraiment inspirant d’être là [Chris] et son énergie positive et sa vision vraiment optimiste de la vie et de la musique en général. C’était bon pour moi [and] c’était bon pour le groupe. «

Dans une interview en 2015 avec « Le spectacle Jasta », Chris a déclaré à propos des sessions d’écriture de chansons pour «Dystopie»: « Quand j’ai entendu les démos pour la première fois, c’était bien joué et c’était une boîte à rythmes, des échantillons de batterie et d’autres choses, et ce n’était pas vraiment, en quelque sorte, mon style de jeu. C’était comme, en quelque sorte, ce qui s’était passé avant, là où c’était juste [hums a basic beat]. Et je voulais vraiment ne pas avoir à faire ça. Et donc, tout de suite, j’ai évoqué ça [to Dave]. J’ai dit: ‘Écoutez, je suis reconnaissant que vous m’appeliez. Mais est-ce que vous m’appelez parce que quelqu’un vous dit de m’appeler, ou vous m’appelez parce que vous avez entendu ce que j’ai fait et que vous voulez que je fasse une partie de cela – au moins une partie de cela – sur votre dossier. Parce que ce truc qui est ici n’est pas… ce n’est pas cool. ‘ »

Adler a continué en disant que Mustaine était ouvert aux suggestions pendant le processus d’écriture. « Par exemple, nous avons fait un [cover of a] chanson appelée ‘Police étrangère’ par PEUR – et un vieux morceau de punk rock – et c’était amusant « , dit-il. » Et c’est un morceau de punk rock. Mais dès que nous l’avons appris… Nous l’avons appris et joué en un jour. Et je jette une tonne de contrebasse. Et il arrête la chanson au milieu. Il est genre ‘Woah woah woah. C’est quoi la contrebasse? C’est une chanson punk rock. Que faites-vous?’ J’étais, comme, ‘Ouais, c’est une chanson punk rock. Mais PEUR était un groupe de punk rock. MEGADETH est un groupe de metal. C’est MEGADETH. Faisons ceci le MEGADETH façon.’ Et nous sommes passés à autre chose. Et le lendemain, il est revenu. Il a dit: «Vous savez quoi?! J’y pensais hier soir. Tu as raison, mec. Il était, comme, ‘Faisons ceci. Faisons-le MEGADETH. ‘ »