Chris Armas : Qui est le nouvel assistant de Ralf Rangnick à Manchester United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Manchester United a nommé Chris Armas entraîneur adjoint de Ralf Rangnick.

Armas remplace Michael Carrick après avoir passé la majeure partie de sa carrière d’entraîneur dans la Major League Soccer (MLS).

Le nom peut sembler inconnu de la plupart des fans, alors examinons de plus près l’histoire et le style de l’entraîneur américain.

Armas a rejoint l’équipe d’entraîneurs du Chicago Fire en 2007 et a été entraîneur-chef de l’équipe féminine de son ancien collège, l’Université Adelphi à New York, de 2011 à 2014.

Le récent article de l’Athletic parle de sa personnalité gagnante et de son esprit de compétition : « Ceux qui ont travaillé avec Armas disent qu’il est un compétiteur. »

« Il a une positivité contagieuse à son sujet et partage de nombreuses philosophies tactiques de Rangnick, mais peut s’identifier et s’engager avec tout type de personne et tout type de joueur ».

L’Américain a été l’assistant de Jesse Marsch chez les Red Bulls de New York avant de lui succéder en 2018.

Il a guidé les Red Bulls de New York vers les demi-finales de la Ligue des champions de la CONCACAF, s’inclinant face aux futurs vainqueurs Guadalajara 1-0 au total.

Son équipe a modélisé un style de jeu similaire à la philosophie de Rangnick. Son style comprend un appui incessant vers le haut du terrain et des récupérations de balle rapides pour faciliter les contre-attaques.

Au cours de la seule saison complète de Chris Armas en tant qu’entraîneur-chef en MLS, les Red Bulls de New York ont ​​obtenu les récupérations de balles les plus rapides de la ligue, avec la meilleure presse et ont joué le style d’attaque le plus direct. Armas a peut-être augmenté sa puissance d’attaque jusqu’à 0,24 xG par match. Profil : pic.twitter.com/fDQL62UxXD – smarterscout (@smarterscout) 6 décembre 2021

En 2019, son équipe a été classée au premier rang des récupérations de balles de toute la ligue, jouant une marque de football extrêmement directe.

Armas est un coach flexible qui a mis en place de nombreuses formations durant son mandat.

On dit que l’Américain est un brillant manager et excelle à tirer le meilleur de ses joueurs. Défenseur du développement de la jeunesse, Armas combine le succès à court terme avec un plan à long terme.

C’est fondamentalement l’objectif #RBNY idéal pour l’entraîneur-chef Chris Armas, montrant à la fois l’urgence pressante et la patience offensive. Joli but. Remarquez l’impact de Valot. Il dévie la passe de sortie et joue Epps pour la passe décisive. Il leur a manqué l’année dernière. pic.twitter.com/5LIG4YJGkS – Matthew Doyle (@MattDoyle76) 17 février 2019

Ancien milieu de terrain lui-même, Armas aurait une affinité pour le poste.

L’ancien capitaine new-yorkais Dax Mccarthy a qualifié Armas de grand lecteur du jeu, en particulier au milieu de terrain :

«Je me souviens que Chris et moi avions eu de nombreuses conversations et sessions vidéo sur de petites nuances de la position et des domaines de mon jeu que je pouvais améliorer en tant que milieu de terrain défensif. Le domaine en particulier dans lequel Chris excelle est à quel point le jeu est et doit être cérébral depuis une position de milieu de terrain. »

Les fans de United espèrent que l’Américain pourra utiliser son expérience pour régler les problèmes décevants du milieu de terrain de l’équipe.

Armas rejoint Sascha Lense au sein de la nouvelle équipe de Rangnick chez United. L’Athletic rapporte que deux autres devraient être ajoutés dans les semaines à venir.