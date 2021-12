Chris Armas s’apprête à rejoindre l’équipe d’entraîneurs de Ralf Rangnick à Manchester United – Man United News And Transfer News

Manchester United s’apprête à annoncer l’arrivée de l’entraîneur américain Chris Armas dans l’équipe d’entraîneurs de Ralf Rangnick.

Michael Carrick a récemment quitté le club et avec le récent limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, le club avait sérieusement besoin d’embaucher quelqu’un pour aider le nouveau manager.

Il a été récemment rapporté que Rangnick sera en mesure d’intégrer un ou deux nouveaux entraîneurs dans l’équipe pour aider l’équipe à s’habituer aux nouvelles tactiques qu’il déploiera lors des prochaines séances d’entraînement.

Il a maintenant été rapporté par Fabrizio Romano et Taylor Twellman que l’ancien manager des Red Bulls de New York Chris Armas serait l’un des hommes employés.

Un tweet de Twellman, journaliste pour ESPN, a confirmé qu’un permis de travail avait été accordé plus tôt ce matin et que l’entraîneur et l’ancien manager pourront se rendre en Angleterre pour commencer à travailler.

?? Chris Armas fera partie de l’équipe de Ralf Rangnick @ManUtd et sera annoncé dans les prochains jours. Il a reçu son permis de travail ce matin. Leur histoire remonte à @NewYorkRedBulls. – Taylor Twellman (@TaylorTwellman) 6 décembre 2021

L’ancien manager des Red Bulls de New York Chris Armas s’apprête à rejoindre Manchester United, a confirmé. Il fera partie de l’équipe d’entraîneurs de Ralf Rangnick, selon @TaylorTwellman. 🔴🇺🇸 #MUFC Accord en place, déjà communiqué à l’équipe – Armas « remplacera » Michael Carrick dans l’équipe de Man Utd. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6 décembre 2021

Il poursuit en confirmant que Man United annoncera la signature de l’entraîneur dans les prochains jours.

Romano ajoute à cela en disant qu’un accord est en place qui a déjà été communiqué à l’équipe.

Armas remplacera directement Carrick et aidera Rangnick au cours des six prochains mois.

L’entraîneur américain a récemment passé un certain temps hors du football de club après avoir été limogé par l’équipe de Major League Soccer Toronto FC.

Au club de la MLS, il a été entraîneur-chef pendant sept mois avant d’être limogé après avoir perdu 10 des 15 matchs qu’il a dirigés.

À United, il ne servira d’entraîneur que pour aider Rangnick à traverser cette prochaine période alors que le club recherche des remplaçants à long terme pour prendre le relais cet été.

Rangnick est bien connu d’Armas après avoir été directeur sportif et entraîneur du groupe Red Bull de 2012 à 2019.