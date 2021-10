Chris Ayres, comédien de doublage pour Dragon Ball’s Freezer, est décédé à l’âge de 56 ans

Ayres a exprimé Freezer dans Dragon Ball Z: Resurrection F. Capture d’écran: Toei Animation

Chris Ayres, peut-être mieux connu comme l’acteur de la voix anglaise de Freezer, est décédé. Outre le personnage emblématique de Dragon Ball, Ayres a également exprimé Kei Kurono dans Gantz et Shingen Takeda dans Sengoku Basara. Il avait 56 ans.

Ayres a repris le rôle de Freezer dans Dragon Ball Z Kai et a exprimé le personnage dans Dragon Ball Super, ainsi que dans les longs métrages d’animation Dragon Ball Z : Resurrection F et Dragon Ball Super : Broly. Ayres était un immense talent et a fait un excellent travail avec Freezer.

Outre le doublage, Ayres était également acteur de théâtre, scénariste, réalisateur d’ADR et même chorégraphe de combat. Il a joué sur et en dehors de Broadway au cours de sa carrière variée. Le dernier rôle d’Ayres était celui d’appelant n°1 dans le court métrage d’animation The Dog Park: Prank Calls.

Son partenaire et collègue comédien de doublage Krystal LaPorte a annoncé son décès sur Twitter en écrivant: « Chris vous aimait tous. Combien il aimait les autres a rempli la grande majorité de nos conversations. À ceux d’entre vous qui l’ont aimé en retour, merci.

« J’espère que où que vous soyez », a ajouté LaPorte, « la première chose que vous avez faite a été de prendre une longue et profonde respiration avec vos poumons parfaits et de danser à nouveau. J’espère que vous avez vu beaucoup de gens et d’animaux dont je sais que vous avez tellement manqué.

LaPorte n’a pas indiqué la cause du décès, mais en 2017, Ayres a reçu un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique en phase terminale, qui a nécessité une double transplantation pulmonaire. À l’époque, ANN a signalé que des collectes de fonds avaient été lancées pour collecter 25 000 $ et couvrir la procédure.

Poursuivant, LaPorte a écrit : « Je sais que beaucoup de gens qui liront ceci demanderont : « Est-ce que je peux faire quelque chose ? » S’il te plaît, ressemble plus à Chris. S’il vous plaît, si vous avez appris quelque chose de lui, mettez-le dans ce monde. S’il vous plaît, remplissez-le d’amour et de rire, toujours.

Qu’il repose en paix.