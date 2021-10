Chris Ayres, Freezer dans la série « Dragon Ball », décédé à 56 ans

Chris Ayres, le doubleur le plus connu pour avoir joué Freezer dans la série Dragon Ball, est décédé. Ayres est décédé « pacifiquement » le lundi 18 octobre à l’âge de 56 ans, a annoncé sa petite amie et collègue acteur Krystal LaPorte, partageant que l’acteur de voix bien-aimé « est décédé paisiblement, tenu près de sa mère, son frère et sa petite amie ».

Bien que la déclaration de LaPorte ne mentionne pas de cause de décès, Ayres avait reçu un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive cardiaque (MPOC) en phase terminale en 2017. Dans les années qui ont suivi, il a parlé ouvertement de ses batailles pour la santé sur les réseaux sociaux. En avril, Ayres a subi une intervention chirurgicale, informant les fans que sa « opération mineure s’est transformée en une opération majeure de 7 heures ». Avant cela, Ayres avait subi une transplantation pulmonaire. Dans sa déclaration, LaPorte a brièvement évoqué les problèmes de santé d’Ayres, partageant: « J’espère que là où vous êtes, la première chose que vous avez faite a été de prendre une longue et profonde respiration avec vos poumons parfaits et de danser à nouveau. »

pic.twitter.com/SvhMEeMWVk – Krystal LaPorte (@WowSuchKrystal) 19 octobre 2021

« Chris vous aimait tous. Combien il aimait les autres personnes a rempli la grande majorité de nos conversations », a poursuivi LaPorte dans un message aux fans. « À ceux d’entre vous qui l’ont vraiment aimé en retour, merci. À ceux d’entre vous qui sont restés en contact, l’ont vérifié, lui ont rappelé qu’il était tellement, tellement plus que son travail, vous étiez le carburant de son combat. Vous nourri les rêves d’un avenir qui l’a fait tenir plus longtemps que n’importe quelle personne normale ne pourrait le faire. »

Tout au long de sa carrière, Ayres a ajouté plus de 200 crédits à son nom, bien qu’il soit surtout connu pour avoir exprimé le méchant Freiza dans Dragon Ball, un rôle qu’il a joué après avoir rejoint le dub de Funimation de Dragon Ball Z Kai. Il est resté dans la franchise pendant des années, se terminant par le film Dragon Ball Super : Broly. Ses autres crédits incluent Maburaho, Black Butler, Sengoku Basara, Gantz, Tears to Tiara, Fairy Tail, Panty & Stocking with Garterbelt, et bien d’autres. Il a également été réalisateur et scénariste d’ADR pour de nombreux doublages anglais.

Après sa mort, les fans et les co-stars se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Ayres, avec Funimation partageant sur Twitter, « Repose en paix, Christopher Ayres. Merci pour tout ce que vous avez fait pour tant de fans. Nous allons tu me manques beaucoup. » Réagissant à son décès, Sean Schemmel a écrit : « Je ne peux pas m’empêcher de pleurer à propos de la perte de mon cher ami et collègue, Chris Ayres. Je n’aurais jamais pensé dire cela parce que je le taquinais tout le temps à ce sujet, mais merci Chris, pour l’amour et le rire, toujours… Je te verrai dans Otherworld bro, et nous nous battrons à nouveau, Freezer. »