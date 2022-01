Chris Bosch veut revenir au Miami Heat

le chaleur de Miami signé à Mario Chalmers avec un contrat de 10 jours le jeudi, et maintenant Chris bosh Il veut aussi revenir de sa retraite pour jouer aux côtés de son ancien coéquipier dans le NBA.

Chris bosh, un Hall of Famer qui a passé six saisons dans Miami, a plaisanté en disant qu’il voulait que Chalmers essaie de convaincre le Heat de le signer, ajoutant qu’il était toujours en forme. Chalmers a passé huit saisons à Miami et en a joué six aux côtés de Bosh. Les deux ont aidé le Heat à remporter deux titres consécutifs à Los Angeles. NBA en 2012 et 2013.

Hé @ mchalmers15, dis-leur que nous pouvons ramener le vieux pick and roll ! Regroupons le groupe ! Je suis en forme 😬 https://t.co/nb7ErjshqH – Chris Bosh (@chrisbosh) 31 décembre 2021

Chalmers n’a pas joué dans le NBA de la saison 2017-18, tandis que Bosh a annoncé sa retraite en février 2019. Bosh a raté toute la saison 2016-17 en raison de caillots sanguins et n’est jamais revenu dans la ligue.

Au cours de ses six saisons avec le Heat, Bosh a récolté en moyenne 18,0 points, 7,3 rebonds et 1,8 passes décisives. Chalmers, quant à lui, a récolté en moyenne 8,8 points, 2,4 rebonds et 3,8 passes décisives en huit saisons à Miami.

Chris Bosh pourrait-il revenir en NBA ?