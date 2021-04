Chris Boucher, nouvelle illusion des Toronto Raptors par play-in

Tout n’est pas perdu. Fans de Rapaces de Toronto ont assisté pendant des mois à la feinte funéraire d’un projet qui les a menés à la gloire et qui semblait être complètement gaspillé, mais Masai Ujiri il a résisté et continue de faire confiance à ce groupe. Ils ont réussi à retenir Kyle Lowry, ils ont amené un joueur très précieux comme Gary Trent Jr et ils voient comment les autres joueurs, comme Chris BoucherIls profitent de cette situation de vide d’étoiles pour grandir énormément. VanVleet et Siakam ne répondent pas, mais d’autres outsiders le font, très enthousiastes à l’idée de maintenir l’honneur de la franchise et de se qualifier pour des play-ins dans lesquels tout peut arriver.

Ils semblaient totalement défenestrés, mais la mauvaise performance de Chicago Bulls depuis l’arrivée de Vucevic et l’irrégularité de Wizards de Washington, les a mis carrément dans un combat à trois pour un carré, le dixième. Il est difficile de penser que l’un d’entre eux puisse réaliser une séquence de victoires qui les amène à menacer les Indiana Pacers et même à se classer parmi les huit premiers, donc une bataille passionnante entre ces trois équipes avec des contextes et des projections très différents est prévue, mais pas elles. vont renoncer à la chance de trouver une place en séries éliminatoires quand ils se retrouvent à ce stade de l ‘année. Dans cet environnement, la croissance exponentielle de Chris Boucher est un excellent argument pour Rapaces de Toronto.

Chris Boucher ce soir: 31 points

11 CER

6 3PT (sommet en carrière) Il est le premier Raptor avec cette ligne de statistiques (ou mieux) depuis 1997. – StatMuse (@statmuse) 19 avril 2021

– Chris Boucher a amélioré ses chiffres par rapport à la saison dernière dans tous les domaines

Il a considérablement amélioré son champ de tir, avec une moyenne de 39,1% qui permet d’ouvrir le court de sa position de 4 et même de 5. Il a également augmenté ses chiffres en rebonds et passes, ainsi que dans les blocs, devenant un joueur défensif très valable dans la protection de la jante. Mais on voit même comment sa capacité avec ses jambes et ses mains dans des situations de pick & roll a augmenté et il a un domaine spatio-temporel dans le domaine très important. Oui Chris Boucher continuer avec ce niveau de jeu, Rapaces de Toronto Il est un candidat ferme pour trouver une place en séries éliminatoires à travers un play-in qui se sent dramatique et prolifique dans les surprises ou, du moins, l’égalité.