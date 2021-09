Chris Broderick, l’ancien guitariste de In Flames/Megadeth, fait équipe avec Jackson pour les modèles de solistes de la série Pro

Jackson a annoncé le lancement de The Jackson Pro Series Signature Chris Broderick Soloist, une collaboration entre la marque et le célèbre EN FEU guitariste de heavy metal Chris Broderick encapsulant son point de vue personnel sur le modèle classique de soliste. Créés pour les guitaristes à la recherche d’un instrument doté de fonctionnalités haut de gamme, ces tout nouveaux modèles signature de la série pro sont conçus pour suivre même les styles de musique les plus exigeants.

Lorsque Broderick est venu pour la première fois Jackson pour discuter de la conception de son propre modèle signature il y a près de 10 ans, le USA Signature Chris Broderick Soloist, il avait une vision claire sur la façon de créer sa propre interprétation du célèbre soliste. Maintenant avec la série Pro, quand Broderick a abordé la collaboration avec une torsion améliorée sur des ensembles spécifiques de spécifications et de modifications, Jackson a relevé le défi de concevoir Broderickmodèles de signature de rêve. À la fin du processus de création, il a désigné le géant de la guitare haute performance de longue date comme la « compagnie qui le pouvait ». Les résultats de la collaboration sont des machines à riffer sophistiquées dotées de fonctionnalités haut de gamme pour suivre les styles de musique hard rock. En mettant une touche de métal moderne sur un classique Jackson favori, Broderick et Jackson sont capables de créer la série de guitares contemporaines parfaites.

À la fin de la journée, Broderick espère que les joueurs en herbe et les professionnels verront l’un de ses solistes de la série Pro chez un détaillant et seront inspirés pour le tester par eux-mêmes. “Je veux vraiment qu’ils remarquent la jouabilité, les fonctionnalités et le son,” Broderick mentionné. “Vous voulez toujours jouer de la musique du point de vue de l’inspiration et non du devoir. Rappelez-vous toujours pourquoi vous jouez de l’instrument, que c’était amusant et à quel point c’était incroyable d’obtenir quelque chose comme votre première harmonique pincée.”

Broderick est un Grammy-guitariste nominé et maître du métal qui cultive sa passion pour la guitare depuis l’âge de onze ans. Broderick a été l’ancien guitariste principal et rythmique de MEGADETH et avant cela, était le guitariste principal de JAG PANZER. De plus, il était le guitariste de tournée avec le groupe PLUS JAMAIS pour plusieurs années. En 2015, Broderick et son ancien MEGADETH compagnon de groupe Shawn Drover formé le groupe ACTE DE DÉFI, où Broderick sert actuellement de guitariste principal et rythmique. BroderickLa dernière entreprise de heavy metal de est un reflet fidèle de sa passion pour la musique et de son dévouement à faire évoluer le son du métal moderne. Il est également un instructeur recherché ayant obtenu son baccalauréat en interprétation de la guitare classique à l’Université du Colorado.

Le Jackson Pro Series Signature Chris Broderick Soloist est proposé en options de guitare à six et sept cordes et dispose d’une longueur d’échelle de 25,5 “, d’un corps en acajou résonnant avec une table en ronce de peuplier arquée sur les finitions Trans et un manche en érable traversant avec joint d’écharpe et renfort en graphite pour une stabilité à toute épreuve et un sustain amélioré. Sa touche en laurier à rayon de 12” avec 24 frettes jumbo est idéale pour tous les styles de jeu, confortable à la fois pour les riffs bas et les leads planants.

“Chris Broderick n’est pas seulement l’un des guitaristes les plus influents dans le monde du métal, mais un partenaire solide pour le Jackson marque », a déclaré Jon Romanowski, vice-président, gestion des catégories, Jackson, Charvel et EVH marques. “Il est extrêmement pratique et ce nouveau modèle met en valeur l’évolution du soliste bien-aimé. Nous avons conçu ces modèles avec Chris pour correspondre à sa polyvalence tonale et à son style sur scène en incorporant de nouvelles spécifications telles qu’un magnifique plateau en loupe de peuplier et un nouveau placement de prise de sortie. Nous ne pourrions être plus excités pour ce prochain chapitre de notre partenariat avec le lancement de la Jackson Pro Series Signature Chris Broderick Soloist.”

Les guitaristes contemporains aiment Broderick nécessitent une polyvalence tonale et une clarté percutante pour suivre le rythme des rebondissements rapides du métal d’aujourd’hui. Les micros humbucker chevalet et manche signature DiMarzio Chris Broderick à montage direct offrent de puissantes harmoniques claires avec une attaque de médiator accentuée et des graves serrés pour un son polyvalent, des accords lourds aux solos brûlants. Le contrôle du volume dissimule un interrupteur push/pull pour le fractionnement de la bobine, déverrouillant encore plus d’options tonales tandis que l’interrupteur push/pull du contrôle de tonalité active le circuit de tonalité. Basculez entre les combinaisons de micros avec une bascule à trois voies, tandis qu’un mini-interrupteur à bascule permet les effets de bégaiement qui sont devenus partie intégrante du métal moderne. Tous les modèles de trémolo sont dotés d’un système de pont à double verrouillage Floyd Rose Special, tandis que les modèles semi-rigides sont équipés d’un pont Jackson Single-String. Offertes en noir brillant ou en bleu transparent avec une poupée Jackson AT-1 inversée de couleur assortie et une quincaillerie noire, ces machines en métal à 6 ou 7 cordes sont une force avec laquelle il faut compter.

Les modèles incluent :

* The Pro Series Signature Chris Broderick Soloist 6, Gloss Black (999,99 $ USD, 889,00 £, 999,00 € XX, 2 299 $ AUD, 154 000 JPY)



* The Pro Series Signature Chris Broderick Soloist 7, Gloss Black (1 099,99 $ USD, 1 069,00 £, 1 199,00 €, 2 499 $ AUD, 170 500 JPY)



* The Pro Series Signature Chris Broderick Soloist 6P, bleu transparent (1 199,99 $ USD, 1 159,00 £, 1 299,00 €, 2 699 $ AUD, ¥ 184 8000 JPY)



* The Pro Series Signature Chris Broderick Soloist 7P, bleu transparent (1 299,99 $ USD, 1 249,00 £, 1 399,00 €, 2 899 $ AUD, 203 203 500 JPY)



* The Pro Series Signature Chris Broderick Soloist HT6, noir brillant (899,99 $ USD, 889,00 £, 1 099,00 €, 2 099 $ AUD, ¥ 140 800 JPY)



* The Pro Series Signature Chris Broderick Soloist HT6P, bleu transparent (1 099,99 $ USD, 1 069,00 £, 1 199,00 € 2 499 $ AUD, ¥ 170 500 JPY)



* The Pro Series Signature Chris Broderick Soloist HT7, Gloss Black (999,99 $ USD, 979,00 £, 1 099,00 €, 2 299 $ AUD, ¥ 154 000 JPY)



* The Pro Series Signature Chris Broderick Soloist HT7P, bleu transparent (1 199,99 $ USD, 1 159,00 £, 1 299,00 €, 2 699 $ AUD, 184 184 800 JPY)

Dans la plus pure tradition, les guitares et basses Jackson Artist Signature portent les noms, les caractéristiques préférées et les touches personnalisées d’un groupe sélectionné des meilleurs joueurs de métal et les plus acclamés dans le monde. Ils sont conçus en collaboration avec Jacksoncomme l’expression ultime du talent et du style de l’artiste. Les modèles Jackson Artist Signature mettent les sons de déchiquetage des plus grands entre de bonnes mains – les vôtres. Voyez le guitariste d’ACT OF DEFIANCE et IN FLAMES décomposer tous ses nouveaux modèles signature dans une vidéo exclusive ci-dessous.