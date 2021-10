Chris Brown appelle Kyrie Irving «un vrai héros» pour la position COVID-19 Vax

Chris Brown est entré dans le Kyrie Irving La saga du vaccin COVID-19 … qualifiant la star de la NBA de « vrai héros » pour avoir refusé de recevoir le jab.

Le musicien – qui est proche de l’oncle Drew depuis des années – a chanté les louanges d’Irving alors qu’il reste banni des entraînements et des jeux des Brooklyn Nets pour n’avoir pas été vacciné … postant sur Instagram mercredi pour partager ses deux cents.

« Je suis avec mon frère », a déclaré CB. « CELUI N’AIMANT PAS… Va vivre ta foutue vie. »

« C’EST SON CHOIX ET UN TRES BON »

Bien sûr, Irving est catégoriquement contre la vaccination pour pouvoir jouer cette saison … malgré les rapports affirmant qu’il n’est PAS anti-vax, mais défendre les gens perdre leur emploi à cause des mandats de vaccination.

Irving a été critiqué à gauche et à droite pour avoir maintenu sa position … avec le commissaire de la NBA Adam Argent même appeler publiquement pour qu’il se fasse vaxxer pour qu’il puisse se remettre au cerceau.

« Je lui dirais de se faire vacciner, avant tout pour lui et sa famille. Ensuite, pour ses coéquipiers et sa communauté et aussi pour la ligue à laquelle je sais qu’il tient tellement. »

Adam Silver sur ce qu’il dirait pour convaincre Kyrie Irving de se faire vacciner pic.twitter.com/CurKihqUVf

– Rapport Bleacher (@BleacherReport) 19 octobre 2021 @BleacherReport