Chris Brown et Sony Music font face à une poursuite pour atteinte aux droits d’auteur pour « vie privée »

Sony Music Entertainment et Chris Brown font l’objet d’une action en justice pour avoir prétendument enfreint “Tight Up Skirt” de 1997 dans “Privacy” de 2017.

Greensleeves Publishing, dont le siège est à New York, qui a été fondée à Londres en 1975, a récemment déposé la plainte auprès d’un tribunal fédéral de New York, nommant comme défendeurs Sony Music, Chris Brown et Chris Brown TV, 32 ans, qui elle-même possède la chaîne YouTube de Brown, selon le costume. Les notes d’action simples et concises au début que Greensleeves « possède et administre les droits exclusifs d’édition de musique aux États-Unis » pour « Tight Up Skirt ».

Red Rat (nom complet Wallace Wilson), né en Jamaïque, a sorti “Tight Up Skirt” au Royaume-Uni en 1997 et a ensuite rendu l’œuvre d’environ 210 secondes disponible dans d’autres régions, selon le plaignant, qui a enregistré la chanson avec le US Copyright Office (numéro d’enregistrement PA0002233744) à la mi-mars 2020. Soit dit en passant, la recherche sur YouTube de “Tight Up Skirt” a donné le meilleur résultat pour le morceau de Red Rat et, quelques positions en dessous, “Privacy” de Brown à l’époque. de l’édition.

Sur ce front, Chris Brown aurait « pris la caractéristique musicale de base de « Tight Up Skirt » de Greensleeves et « l’a utilisé de manière proéminente » dans « Privacy » – « sans autorisation », selon le texte juridique.

Les chansons « partagent une caractéristique d’identification primaire similaire », explique le plaignant, sous la forme « d’une mélodie contenant les paroles « Hey you girl inna di tight upskirt » (dans « Tight Up Skirt ») et « Hey you girl without une jupe moulante » (dans « Vie privée »), selon le dossier. (Cette dernière ligne ne semble pas correspondre exactement à ce qui est affiché dans les principales bases de données de paroles, ce qui indique que le quatrième mot est « avec » par opposition à « sans », malgré la prononciation unique de Brown dans la piste.)

De même, Greensleeves Publishing et son équipe juridique affirment que le « placement structurel partagé » des lignes au début des refrains respectifs des chansons « est significatif et ajoute à la proéminence de la mélodie similaire ».

Bien que la ligne « est le crochet et domine les sections de refrain » de la piste prétendument contrefaite, apparaissant quelque 18 fois (en tenant compte également de légères variations), la piste Multi-Platinum certifiée RIAA de Chris Brown « ne contient pas de phrase crochet », ce qui signifie que la ligne “prend une plus grande importance, en raison de sa position prédominante en tant que première phrase dans chaque section de chœur”.

Enfin, en ce qui concerne les arguments du demandeur, Greensleeves allègue que les paroles en question sont “un point central” dans “Privacy”, en partie parce qu'”un accompagnement instrumental très sobre” complète la livraison de la ligne, par opposition à la plus complète instrumentales qui peuvent être entendues dans les autres parties de la piste.

Greensleeves demande une injonction interdisant aux défendeurs de créer, promouvoir ou vendre « tout matériel qui est substantiellement similaire à l’œuvre protégée par le droit d’auteur », ainsi qu’au nord de 500 000 $ de dommages et intérêts et « les gains, bénéfices et avantages qu’ils [Brown and SME] ont obtenu à la suite de leurs actes de violation du droit d’auteur », à hauteur de plus de 1 000 000 $.

Au moment de la rédaction de cet article, ni Sony Music ni Chris Brown ne semblaient avoir commenté publiquement le procès, qui intervient environ un mois après qu’Ariana Grande ait réglé son procès pour contrefaçon de longue date « 7 Rings ». Séparément, Lizzo, Childish Gambino, Halsey et Ed Sheeran restent impliqués dans des confrontations en salle d’audience centrées sur les infractions.