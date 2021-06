Chris Brown fait l’objet d’une enquête à Los Angeles après avoir prétendument attaqué une femme

Le chanteur Chris Brown fait face à une enquête criminelle à Los Angeles pour une autre agression signalée.

La police de Los Angeles enquête sur le chanteur pour un seul chef d’accusation de coups et blessures, selon des sources. L’incident s’est produit vers 7h30 vendredi dernier, après quoi les policiers ont répondu à un appel radio au domicile du chanteur. Chris Brown n’était pas présent à la maison lorsque la police est arrivée.

La victime présumée n’a pas été identifiée par la police, mais dit que Brown l’a frappée lors d’une dispute. Aucune blessure grave n’a été signalée. Un rapport de TMZ indique que la femme allègue que Brown l’a frappée assez fort pour que son tissage de cheveux tombe. Le LAPD a déposé un rapport d’infraction pour coups et blessures, et l’affaire sera soumise au bureau du procureur de la ville pour examen.

Le bureau du procureur de la ville de Los Angeles n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur l’affaire. Chris Brown a fait face à plusieurs problèmes juridiques pour son comportement au cours des deux dernières décennies. Il a été arrêté pour l’agression physique de Rihanna en 2009. Il a plaidé coupable d’agression criminelle et a terminé sa probation pour ce crime en 2015.

L’ex-petite amie de Brown, Karrueche Tran, a obtenu une ordonnance restrictive de cinq ans contre Brown en 2017. En 2018, le chanteur a été accusé d’avoir lancé une orgie alimentée par la drogue dans son manoir de Los Angeles. Une femme non identifiée a poursuivi le chanteur en 2018, alléguant que Brown et d’autres l’avaient attirée dans sa chambre d’hôtel pour être violée.

En 2019, Brown a été arrêté par la police à Paris et accusé de viol aggravé et d’infractions liées à la drogue. Lui et deux autres ont été libérés plus tard, mais une enquête sur l’événement se poursuit. Chris Brown a publié une déclaration sur les nouvelles sur son Instagram, niant toutes les allégations.

La police de Paris a arrêté le chanteur alors âgé de 29 ans avec son garde du corps après qu’une femme ait accusé Brown de l’avoir violée dans sa chambre d’hôtel. Les trois personnes détenues dans l’affaire ont finalement été libérées, mais des sources notent que l’enquête n’est pas close et « se poursuit sous l’autorité du Parquet de Paris ».

Il a également été cité pour deux chefs d’accusation d’avoir une espèce restreinte sans permis après avoir publié des photos de sa fille avec un singe capucin. Jusqu’à présent, Chris Brown n’a pas répondu aux nouvelles allégations de coups et blessures.