Chris Brown fait l’objet d’une enquête pour avoir giflé une femme, selon le LAPD .

in

Chanteur assiégé Chris Brown fait à nouveau l’objet d’une enquête pour violences contre une femme.

Vendredi, la police est intervenue au domicile de la chanteuse dans la vallée de San Fernando, où une femme non identifiée a affirmé que Brown l’avait giflée de force lors d’une dispute matinale, selon TMZ. Les agents du département de police de Los Angeles ont pris un rapport et le transmettront au bureau du procureur de la ville de Los Angeles, qui déterminera si des accusations seront portées, a rapporté le média.

Selon TMZ, la gifle “a fait sortir une partie de son tissage”. Les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé peu d’ironie dans le fait que Brown soit, encore une fois, accusé de violence contre une femme.

Écrivain Naïma Cochrane a tweeté: “Quelqu’un la semaine dernière parlait de Chris et a dit quelque chose sur sa carrière s’il n’avait pas agressé Rihanna … Je devais leur rappeler que ce n’était pas un cas isolé. C’est qui est ce négro. Et ppl continue d’agir comme s’il avait “fait une erreur quand il était enfant”.

Quelqu’un la semaine dernière parlait de Chris et a dit quelque chose sur sa carrière s’il n’avait pas agressé Rihanna… Je devais leur rappeler que ce n’était pas un cas isolé. C’est qui est ce négro. Et ppl continue d’agir comme s’il avait “fait une erreur quand il était enfant”. https://t.co/ImlAKaZsYQ – Burner Acct de Naima Cochrane (@stillnaima) 23 juin 2021

Un article de 2016 dans Rolling Stone a expliqué en détail comment la pop star en difficulté a une longue histoire de violence domestique, le cas le plus important étant son agression violente contre Rihanna. L’agression, qui a eu lieu la veille des Grammy Awards en 2009, a laissé la pop star couverte de bleus.

L’article de Rolling Stone a détaillé cinq autres incidents de Brown – ainsi que sa réaction violente à l’interrogatoire lors d’une interview avec Robin Roberts sur Good Morning America, quand il a pris d’assaut le décalage et a cassé une fenêtre dans sa loge. Brown a été accusé d’au moins deux autres incidents depuis 2016.

Brown est à la mode sur Twitter, où les fans et les personnalités publiques se font l’écho de la situation. Écrivain David Dennis, Jr a écrit : « C’est presque comme si Chris Brown n’avait jamais été réformé ni compté avec son comportement abusif et était choyé par une culture de misogynie et de violence qui permet aux hommes comme lui de s’épanouir malgré la façon dont ils terrorisent les femmes. Mais bon, il a fait ce flip une fois !

Chris Brown assiste aux 62e Grammy Awards au Staples Center de Los Angeles en janvier 2020. (Photo d’Amy Sussman/.)

Un autre utilisateur a écrit : « Le fait que nous ayons laissé Chris Brown faire carrière après ce qu’il a fait à Rihanna… Et les gens sont surpris qu’il frappe encore des femmes à ce jour… Je suis tellement fatigué.

Brown n’a pas publié de déclaration officielle sur l’incident de Tarzana, mais il a apparemment répondu aux rapports avec une publication subtile sur Instagram mardi. Le chanteur a profité de ses histoires Instagram où il a écrit : [cap]», accompagné d’emojis rieurs, selon Complex.

Brown a récemment été présenté sur un nouveau Pays de Galles single intitulé “Angles”. Le rappeur de DC n’a pas non plus commenté les nouvelles allégations de Brown.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !