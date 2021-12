Chris Caffery est « optimiste », il y aura un nouvel album de Savatage

Chris Caffery, qui a été membre de SAUVAGE depuis plus de 30 ans, a parlé à Cette interview en métal à propos de la possibilité d’une nouvelle musique du groupe de métal culte. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons écrit et parlé de ça maintenant. C’est la première fois depuis longtemps que j’échange des riffs et des chansons avec Jon [Oliva, SAVATAGE frontman] par téléphone, et j’ai des trucs vraiment sympas. J’ai cette chanson que j’ai écrite qu’il aime vraiment et c’est une chanson qui, je pense, serait une bonne piste d’introduction pour SAUVAGE. [We’re] il suffit de l’appeler « Les Dungeous appellent à nouveau » et c’est une chanson de métal vraiment, vraiment, vraiment cool.

« Nous verrons ce qui se passe », a-t-il poursuivi. « Je sais que beaucoup de gens aimeraient voir un nouveau SAUVAGE enregistrement. Je pense que les cartes s’alignent. Si oui ou non il va se mettre en place, nous le saurons. J’ai toujours tendance à rester très positif et optimiste à ce sujet – je le fais depuis 20 ans. J’espère donc que cela finira par arriver. Nous ne rajeunissons pas. »

Caffery a poursuivi en disant que des plans sont également en cours pour SAUVAGE pour sortir des séquences de concerts vintage « sous forme de DVD ». Il a déclaré: « Il y a peut-être deux ou trois choses que les gens seront vraiment heureux de voir apparaître. Parce qu’il y avait des trucs que nous avions, enregistrés des concerts complets de ‘Le sillage de Magellan’ tournée, et puis il y a d’autres séquences que nous pourrions essayer de [put out]. Malheureusement, il n’y avait rien, vraiment, que nous puissions utiliser du Criss [Oliva] à l’époque des concerts complets, ce qui est très, très regrettable. Mais nous avons des trucs de certains des autres. »

Ce printemps dernier, Jon Oliva Raconté Cette interview en métal avec qui il avait travaillé Caffery et guitariste Al Pitrelli sur neuf SAUVAGE matériel « au cours des deux dernières années ». Oliva a poursuivi en disant que lui et son SAUVAGE les membres du groupe « adoreraient tous » faire un nouvel album studio. « Mais il n’y a pas d’accord avec une maison de disques pour le faire », a-t-il expliqué. « Il n’y a pas de plan – plan réel – disant que nous allons commencer à enregistrer SAUVAGE. Il n’y a pas de plan comme ça. Tout ce que nous faisons, en tant que musiciens et auteurs-compositeurs, c’est de compiler du nouveau matériel. Donc, si nous obtenons, ‘Hé, pourquoi ne faites-vous pas ça? Nous avons une entreprise qui veut vous donner les gars [a deal], nous allons être prêts.

« Beaucoup de fans, ce qui m’énerve, car SAUVAGE fans, je les aime tellement, parce qu’ils n’ont jamais, jamais tourné le dos SAUVAGE – jamais. Et je ne veux tout simplement pas les entraîner sur une route de fausses conneries », a-t-il ajouté. « Si quelque chose se produit où nous disons: » D’accord, nous sommes prêts à le faire. Allons-y, les gars », je serai la première personne à faire un communiqué de presse professionnel pour le dire à tout le monde. Mais je ne veux tout simplement pas, parce que ce n’est pas solidifié dans la pierre en ce moment. Voulons-nous le faire? Tu paries ton putain de cul qu’on veut le faire. Mais avons-nous le matériel pour cela ? Vous pariez votre putain de cul que nous avons assez de matériel pour une autre course de 10 ans. Mais tout ce que je peux dire, c’est que si nous faisons un SAUVAGE chose, ça va vous foutre en l’air – ça va être foutrement époustouflant. »

SAUVAGEla sortie du dernier album de , « Poètes et fous », en 2001 a été souligné par Jon Olivade retour en tant que chanteur principal, remplaçant Zak Stevens, qui a quitté le groupe pour des raisons familiales, et le départ de Al Pitrelli, qui a accepté une offre de rejoindre MEGADETH En 2000. Pitrelli a enregistré des solos pour certaines chansons avant son départ. Une autre tournée américaine très limitée a suivi, soutenue par MISE EN GARDE DES DESTINS dans les premiers spectacles, puis PLUS JAMAIS Pour le reste. Vers cette heure-ci, Jon choisi Zakle remplacement sous la forme de Damond Jiniya (RÉGIME DE VERS). Damond effectué Zakles parties de tournée, avec Jon avoir un rôle vocal accru dans les procédures.

En septembre dernier, Jon Oliva a été arrêté sur la côte ouest de la Floride pour conduite en état d’ivresse et possession d’une substance contrôlée. La police a inculpé Oliva avec possession de cocaïne, qui est un crime, et DUI, qui est un délit. Il a une comparution devant le tribunal prévue pour la fin janvier.

De retour en 2016, Jon a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait subi un accident vasculaire cérébral en avril de la même année. À l’époque, il a déclaré: « Ce n’était pas aussi grave que cela aurait pu l’être, mais cela m’a laissé des problèmes de récupération physique souvent associés aux accidents vasculaires cérébraux. »

Malgré ses problèmes de santé, Jon a dit qu’il ne regrettait pas la façon dont il avait vécu sa vie. Il a écrit: « J’ai vécu le style de vie rock’n’roll depuis l’âge de 18 ans. C’est tout ce que je savais et j’ai beaucoup apprécié la balade. Mais il arrive un moment dans la vie de chacun où vous devez prendre du recul et changer votre vie. décisions… que j’ai. »

Peu après SAUVAGEla performance de réunion de 2015 Wacken en plein air festival au Wacken, en Allemagne, Oliva a affirmé qu’il se sentait mieux qu’il ne l’avait été depuis 20 ans parce qu’il avait « arrêté de boire et de manger » en vue du concert. Il a expliqué : « C’est ma voix qui me fait flipper, parce que, même quand j’avais la fin de la vingtaine, le début de la trentaine, je faisais des chansons comme « Il y a 24 heures » étaient toujours très difficiles à faire. Et, bien sûr, je n’avais pas réalisé que c’était toutes les drogues et l’alcool que je prenais. Mais, après avoir fait ça, me ressaisir et tout ça, chanter « Il y a 24 heures », c’est en fait facile maintenant. [Laughs] »

En plus de son travail avec SAUVAGE, Oliva est bien connu pour avoir co-créé l’acte de musique classique-rencontre-rock progressif et pyro ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN aux côtés du fondateur du projet Paul O’Neill. Oliva serait resté impliqué dans GRTactivités de même après O’Neill‘s avril 2017 décès d’une overdose accidentelle de drogue.

Jonle frère de Criss, qui fut l’un des membres fondateurs de SAUVAGE, a été tué en octobre 1993 par un conducteur ivre alors que lui et sa femme Aube étaient en route vers le Bétail festival à Zephyrhills, en Floride. Le conducteur de l’autre voiture s’est avéré avoir un dossier de conduite en état d’ébriété de sept conduites avec facultés affaiblies antérieures et un taux d’alcoolémie de 0,294 pour cent.