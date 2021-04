Chris Christie dit que Biden, extrême gauche, appelle le plan fiscal socialiste ⋆ .

Dimanche sur ABC’s This Week, Chris Christie et Angela Rye sparred over Joe Bidenles politiques de l’hôte après George Stephanopoulos a évoqué des résultats de sondages récents montrant la popularité historiquement faible du président.

Au début du segment, Stephanopoulos a montré le résultat d’un sondage ABC News / Washington Post via Gallup qui a l’approbation de Biden à “environ 10 points de mieux que le président Trump mais en dessous de tous les autres anciens président de l’ère moderne, en gros.”

Après quelques commentaires des panélistes, Christie affirmant que Biden a «gouverné comme un président d’extrême gauche» et que chaque politique qu’il a proposée a été conçue pour «apaiser l’extrême gauche de son parti».

Heidi Heitkamp a déclaré que la raison pour laquelle Biden n’a pas été en mesure d’obtenir un programme bipartisan et unificateur est la toxicité de DC.Il pourrait obtenir le bipartisme s’il se concentrait sur les gens ordinaires et non sur les gens de Washington.

Sarah Fagen a déclaré que les 2 billions de dollars de dépenses de Biden «masqués comme des infrastructures» relèvent de la politique sociale d’extrême gauche. Il obtiendrait le bipartisme avec des dépenses d’infrastructure consacrées à l’infrastructure plutôt qu’à la politique sociale. Fagen a ensuite évoqué le quasi-doublement proposé par Biden de l’impôt sur les plus-values ​​sur les particuliers fortunés comme préjudiciable aux petites entreprises qui souffrent déjà de la pandémie. «Vous parlez de la moitié de l’investissement dans les petites entreprises, et cela aura un impact à long terme très dévastateur», a-t-elle déclaré.

Rye a répondu à la discussion en attaquant des questions que personne n’a soulevées. «Je pense que c’est tellement riche d’entendre les gens parler du programme d’extrême gauche de Joe Biden.»

«Si c’est l’extrême gauche de signer 60 décrets exécutifs renversant la haine qui était dans les décrets exécutifs de Donald Trump, au moins 23 d’entre eux», a-t-elle déclaré.

«Si c’est l’extrême gauche de rejoindre l’accord de Paris sur le climat», a-t-elle dit avec un rire affecté de mépris. «Si c’est l’extrême gauche de mettre fin à l’interdiction de voyager des musulmans, si c’est l’extrême gauche de restaurer le partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé, alors je pense que la majeure partie du pays est d’extrême gauche.»

Après avoir terminé ses notes, Rye a ensuite convenu avec Fagen que le projet de loi sur l’infrastructure est plein de points de l’ordre du jour social de gauche, mais d’une manière qui semblait être en désaccord. Ce qu’elle n’était pas.

«Quand vous parlez d’infrastructure, oui, il y a des choses sociales qui doivent se produire dans l’infrastructure parce qu’il se trouve que la discrimination et les conditions inéquitables existent même dans nos infrastructures. Ce n’est pas quelque chose qui a été créé dans cette administration », a-t-elle déclaré. «Il incombe donc à cette administration d’annuler toute la haine de la dernière».

Stephanopoulos a ensuite déclaré qu’il semble que les propositions spécifiques faites par Biden soient “largement populaires, et Christie a répondu que” George, elles ne le sont pas. “

«Nous pourrions mettre en place des hommes de paille et dire qu’il a renversé ce décret, ce décret. Ce n’est pas de cela dont nous parlons ce matin », a déclaré Christie.

«Ce dont Sarah vient de parler, la question des gains en capital», a-t-il dit, tandis que Rye soufflait avec indignation, «n’est rien de plus que la redistribution des revenus. C’est le socialisme.

Rye et Heitkamp se moquèrent alors tous les deux de manière audible.

“Mais une différence de taux transforme l’impôt sur les plus-values ​​en socialisme?” demanda Stephanopoulos.

«Bien sûr que oui, c’est la redistribution des revenus, George», répondit Christie. Il a ensuite prédit que l’épargne universitaire et l’épargne-retraite chuteraient sous Biden. «Ça va être le problème.»

Rye s’est ensuite déchaîné sur Christie.

«C’est tellement intéressant, c’est tellement intéressant d’entendre cette allégation de socialisme. Je sais que ce sont des mots à la mode qui fonctionnent très bien avec le parti républicain, alors félicitations pour les avoir utilisés ce matin », a-t-elle sifflé. «Nous avons des gens au milieu d’une pandémie qui, selon vous, n’auraient pas d’importance au moment où nous arriverons à l’automne, et à gauche, il y a une conversation sur la dette des prêts étudiants, combien devrait être pardonné, 50 000 contre 10 000. “

«Et nous parlons d’une augmentation des gains en capital alors que vous venez tous d’avoir essentiellement les réparations que ma communauté demandait dans votre dernière proposition fiscale, donc je ne comprends même pas de quoi nous parlons ici.

Ce dernier élément, au moins, semble exact. On ne sait pas qui «vous tous» êtes au sujet d’une taxe qui touche les petites entreprises, les fonds de retraite ou l’épargne collégiale. On ne voyait pas non plus clairement comment quiconque profite d’une «proposition» fiscale, par opposition à la réalité. Mais elle avait raison de dire qu’il y a eu une pandémie, donc c’est quelque chose.

Ramenant la discussion au point réel, Heitkamp a fustigé la caractérisation de Christie d’un changement du taux faisant passer la nature d’une taxe au «socialisme».

«Tout d’abord, corrigeons cette idée que vous avez déjà payée sur vos gains en capital, dit-elle. Vous avez payé sur l’investissement initial, que vous ne payez ensuite que sur les gains réels de l’investissement initial. Alors ne disons pas que vous avez déjà payé des impôts là-dessus », a-t-elle déclaré. «En fait, vous gagnez un revenu. Vous recevez en fait des dividendes, ou vous recevez des intérêts, ou lorsque vous les vendez, vous gagnez de l’argent.

«Et c’est l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire de toujours sur la redistribution des revenus. Si vous avez une taxe, si vous avez un stock, vous pouvez le transmettre à vos enfants avec une base majorée, et ce n’est jamais taxé! Vous savez qu’il faut réformer les revenus du capital! »

«Et donc pour le diaboliser, et dire que ça va blesser le petit gars, ce n’est tout simplement pas factuel Chris», dit-elle.

Fagen a répondu en disant qu’il y aurait une réforme sur les droits de succession, mais son suivi n’a pas vraiment clôturé la discussion comme l’a fait la réponse systématique et point par point de Heitkamp.

Regardez le clip ci-dessus, via ABC News.

