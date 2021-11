Chris Christie sur la façon dont il sauvera le GOP: « Mon jeu est d’essayer de nous assurer que nous revenons à la victoire »

Chris Christie : Biden « pas à la hauteur »

L’ancien gouverneur du GOP, Chris Christie, du New Jersey, a déclaré dans « Fox News Sunday » que l’administration Biden avait « lamentablement échoué » à tenir sa promesse de campagne d’unir le pays.

L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie a déclaré à « Fox News Sunday » que son objectif est d’essayer de s’assurer que les républicains « reprennent la victoire en tant que parti ».

Christie, qui s’est présenté sans succès à l’investiture présidentielle du GOP 2016, a fait valoir que si les républicains cessent de regarder en arrière et regardent vers l’avant, le parti reconquiert la Chambre des représentants et le Sénat en 2022 et ouvre la voie à 2024.

« Nous devons gagner d’abord en 2022 avant d’envisager 2024 », a souligné Christie dimanche, ajoutant que « plus important » les républicains doivent fournir aux Américains une « perspective positive de ce que nous voulons faire par rapport à la catastrophe qu’est le Biden. administration. »

Christie a également fait valoir que « disposer d’un contraste avec Joe Biden et Kamala Harris » et « exposer ce qui ne va pas avec ce qu’ils font et ce qui est bien avec notre prescription » conduira le GOP à reconquérir la Chambre et le Sénat en 2022 et de nombreux gouvernorats. Il a ajouté que cela placerait également le parti dans « une excellente position pour 2024 ».

L’ancien gouverneur a déclaré qu’il envisagerait de se présenter à l’investiture présidentielle républicaine de 2024, mais « ne prendra aucune décision avant 2022 ».

S’adressant à Fox News plus tôt ce mois-ci, Christie a exhorté son parti à cesser de se remémorer la défaite électorale de l’ancien président Donald Trump en 2020 et à « passer à autre chose et à parler des problèmes qui intéressent les électeurs ».

Christie a été active jusqu’à présent dans ce cycle pour aider ses collègues républicains à solliciter un poste ou à se présenter à une réélection. Il est coprésident – ​​avec l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo – du National Republican Redistricting Trust, la principale organisation du GOP pour coordonner la stratégie de redécoupage du parti et créer des ressources pour sa défense juridique.

Il est également coprésident du comité de la victoire de l’Association des gouverneurs républicains, « récoltant des fonds pour les gouverneurs républicains et les candidats républicains au poste de gouverneur et parcourant le pays pour le faire ».

« Si nous ne gagnons pas, les démocrates continuent de gouverner et ils vont continuer à faire basculer notre pays vers la gauche et à donner au gouvernement des cadeaux que nous ne pourrons probablement jamais retirer à l’avenir et qui changeront ce pays pour toujours », Christie a dit dimanche. « Ce n’est pas ce que je veux voir se produire et je ne pense pas que ce soit ce que la plupart des gens dans ce pays veulent voir se produire. »

Christie a critiqué la performance du président Biden dimanche, affirmant que le président et l’administration actuelle avaient « lamentablement échoué » à tenir leur promesse de campagne d’unir le pays.

« Ce que tout le monde en Amérique a vu au cours des 10 derniers mois, c’est qu’il n’est tout simplement pas à la hauteur et que son administration n’est pas à la hauteur », a-t-il déclaré.

Christie a également fait valoir que Biden était allé « à l’extrême gauche » sur toutes ses politiques et avait « cédé » aux radicaux.

« Je veux dire, c’est comme si nous avions élu Bernie Sanders ou Elizabeth Warren avec les politiques de cette administration », a-t-il poursuivi.

Il y a cinq ans, la course présidentielle du gouverneur de l’époque du New Jersey s’est écrasée et brûlée après une sixième place décevante et lointaine lors de la primaire présidentielle du New Hampshire, où Christie avait placé tous ses jetons. Christie a rapidement soutenu Trump, qui a écrasé le reste du peloton dans le New Hampshire, le lançant vers la nomination présidentielle républicaine et finalement la Maison Blanche.

Maintenant, à près de 10 mois de la présidence, Trump continue de flirter avec une autre candidature à la Maison Blanche en 2024. Christie est l’un des rares autres républicains à réfléchir à une candidature au GOP qui est à l’aise d’en discuter publiquement.

« Ayant déjà couru, je ne vais pas courir pour l’expérience. J’ai eu l’expérience. Si je cours, je cours parce que je pense que je peux gagner, et je pense que je peux faire la différence », a déclaré Christie à Fox News plus tôt ce mois-ci.

Il a poursuivi en disant qu’il n’était pas pressé de prendre une décision parce que « les habitants du New Hampshire, les habitants de l’Iowa et la plupart des gens du pays me connaissent, donc je n’ai pas à passer par le processus d’introduction . Alors je vais prendre mon temps, je vais y réfléchir. »

Christie a déclaré qu’il pouvait imaginer un scénario dans lequel Trump ne se présenterait pas en 2024 en fonction « de ce qui se passera dans la vie de Donald Trump au cours des deux prochaines années et de ce qu’il décide qu’il veut faire », ajoutant qu’il « peut le voir courir aussi ».

Christie a qualifié les politiques de Trump d' »exceptionnelles », mais a indiqué que s’il se présentait à nouveau, il devrait attendre avec impatience au lieu de continuer à déplorer le résultat des élections de 2020.

« Parler de cela maintenant est une défaite pour le Parti républicain », a averti Christie

« Les électeurs veulent toujours que les prochaines élections portent sur l’avenir, pas sur le passé et il y a beaucoup à dire en ce moment avec les terribles échecs de Joe Biden dans la criminalité, l’éducation, les impôts et les dépenses, l’Afghanistan, d’autres problèmes de politique étrangère comme La Chine et nous devrions parler de ces choses et exposer nos prescriptions », a-t-il déclaré.

